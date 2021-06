DW | «Εφιάλτης» το νέο πρότζεκτ στην Κωνσταντινούπολη;

Για κάποιους είναι σημάδι μιας ισχυρής Τουρκίας, για άλλους απλά μια καταστροφή. Για την προγραμματισμένη κατασκευή του νέου καναλιού οι απόψεις διίστανται στην Κωνσταντινούπολη. Υποστηρικτές και αντίπαλοι του μεγάλου έργου έχουν μεγάλες διαφορές.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έβαλε σήμερα Σάββατο 26.6 τον θεμέλιο λίθο. Διαφημίζει το έργο και την επίσημη παρουσίασή του από το 2011. Μιλάει για τα Στενά του Βοσπόρου, τα νέα γιοτ, το λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων και τις νέες κομψές κατοικίες με θέα το κανάλι, το οποίο έχει πλάτος τουλάχιστον 275 μέτρα. Η υδάτινη οδός μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Θάλασσας του Μαρμαρά είναι μέρος μιας σειράς φιλόδοξων έργων υποδομής για την Κωνσταντινούπολη και κοστίζει πάνω από επτά δισεκατομμύρια ευρώ

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμαμόγλου είναι ίσως ο πιο μεγάλος πολέμιος της κατασκευής του καναλιού. Αποκαλεί το κανάλι «εφιάλτη» για την τουρκική μεγαλούπολη. Η κυβέρνηση ασχολείται με το κανάλι μόνο και μόνο για να κερδίσει χρήματα, ισχυρίζεται.

Turkey's President Erdogan speaks at the groundbreaking ceremony of Canal Istanbul's first bridge:

– Turning a new page in the country's development history

– Bridge will help alleviate heavy ship traffic on Bosphorus

– Canal Istanbul project will save the future of the city pic.twitter.com/xz3qWovBob

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 26, 2021