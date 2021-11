Με την σχολική κάρτα οι μαθητές σε εστίαση και λιανεμπόριο

Δεσμεύθηκε να λύσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την ταυτοποίηση των ανηλίκων – Δεκάδες χιλιάδες νέα ραντεβού για εμβολιασμό κλείνονται καθημερινά

Την ικανοποίησή του για την αύξηση των νέων ραντεβού για εμβολιασμό με την πρώτη δόση εξέφρασε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς. Παράλληλα μίλησε για την σχολική κάρτα των μαθητών την οποία όπως είπε θα μπορεί να χρησιμοποιείται και για την είσοδο σε καταστήματα και την εστίαση.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε ότι χθες κλείστηκαν 41.275 ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου και περίπου 72.000 ραντεβού για την τρίτη δόση.

Ο κ. Γεωργαντάς, δεσμεύτηκε δε ότι άμεσα θα δοθεί λύση, ώστε η σχολική κάρτα των μαθητών που βεβαιώνει ότι έχουν υποβληθεί σε self test, να μπορεί να χρησιμοποιείται και σε κάθε άλλη δραστηριότητα των παιδιών, καθώς αυτή τη στιγμή πολλοί καταστηματάρχες δεν την κάνουν δεκτή. Υπενθυμίζεται ότι κάθε εβδομάδα, όταν οι μαθητές κάνουν τα self test για το σχολείο, το αποτέλεσμα καταχωρείται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr και «εκδίδεται» η σχολική κάρτα. Βάσει των όσων ισχύουν, τα ανεμβολίαστα παιδιά έως 18 ετών μπορούν να μπαίνουν σε εστιατόρια, καφέ και μαγαζιά με self test.

Ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει με ορισμένα από τα πιστοποιητικά εμβολιασμού που προέρχονται από άλλες χώρες, όπως και με τα πιστοποιητικά νόσησης. Όπως είπε, δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο σύστημα διαλειτουργικότητας για αυτές τις περιπτώσεις και η Ε.Ε έχει το δικό της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και 16 χώρες εκτός αυτής.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε ότι σήμερα ή το αργότερο αύριο, θα κατατεθεί μια τροπολογία για τη δημιουργία δυο νέων μητρώων για την καταγραφή των εμβολιασμένων σε χωρείς εκτός Ε.Ε, όπως επίσης και για όσους έχουν νοσήσει. Αφού γίνει η επεξεργασία των πιστοποιητικών θα δοθεί στους δικαιούχους το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Νόσησης, ώστε να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους.