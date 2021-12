Bill Gates | «Το χειρότερο κομμάτι της πανδημίας έρχεται»

Μέσω ενός tweet, ο Bill Gates μας γεμίζει ανησυχία, λίγες μέρες πριν τα Χριστολυγεννα. Η μετάλλαξη Όμικρον, συγκεκριμένα, τον προβληματίζει ιδιαίτερα αφού, όπως αποκάλυψε, καθώς θα είναι «το χειρότερο κομμάτι της πανδημίας».

Ο δισεκατομμυριούχος προβλέπει, ωστόσο, ότι η αύξηση κρουσμάτων που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό, πρόκειται να σταματήσει σύντομα. Το ίδιο κι η ίδια η πανδημία που, «αν κάνουμε τα σωστά βήματα», ίσως τελειώσει του χρόνου.

«Πάνω που φαινόταν πως η ζωή θα επέστρεφε στην κανονικότητα, μάλλον μπαίνουμε στο χειρότερο κομμάτι της πανδημίας», έγραψε στο Twitter. «Η Όμικρον θα μας επηρεάσει όλους. Στενοί μου φίλοι την έχουν και εγώ ακύρωσα τα περισσότερα σχέδια για τα Χριστούγεννα».

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Gates εξήγησε ότι η Όμικρον είναι η πιο σοβαρή ως τώρα, εξαιτίας της ταχύτατης μετάδοσής της. Μας ενθαρρύνει να φοράμε μάσκες, να αποφεύγουμε τον συνωστισμό σε εσωτερικούς χώρους και να κάνουμε την τρίτη δόση εμβολίου.

«Η Όμικρον» μεταδίδεται γρηγορότερα από οποιονδήποτε άλλον ιό στην ιστορία», σημείωσε. «Σύντομα θα υπάρχει σε κάθε χώρα του κόσμου».

There will be more breakthrough cases in people who are vx’d, which sounds concerning but is purely a factor of how many people are vx’d and how fast this variant is spreading. Vaccines are designed to prevent people from getting seriously ill or dying & are doing that well.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021