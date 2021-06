Χρόνινγκεν | Η διάσημη φοιτητούπολη της Ολλανδίας

Το Χρόνινγκεν αποτελεί πόλη στα βόρεια της Ολλανδίας και πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Η πόλη αυτή θεωρείται η πλέον σημαντική στις βόρειες επαρχίες της Ολλανδίας.

Είναι γνωστή για για τον Μαρτίνιτορεν τον πέμπτο ψηλότερο πύργο εκκλησίας στην Ολλανδία. Το Χρόνινγκεν είναι η έδρα του Πανεπιστημίου του Χρόνινγκεν και του Χάνσεχογεσχοολ του Χρόνινγκεν. Η πόλη είναι επίσης διάσημη για την μεγάλη φοιτητική της κοινότητα καθώς αριθμεί περίπου 40.000 φοιτητές σε συνολικό πληθυσμό 180.000 κατοίκων. Εξαιτίας του μεγάλου αυτού αριθμού φοιτητών η πόλη διαθέτει δραστήρια νυχτερινή ζωή και πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες. Σ’ αυτό το άρθρο λοιπόν θα ταξιδέψουμε μαζί ως το Χρόνινγκεν και θα σου δοθούν διάφορες ιδέες σχετικά με το τι μπορείς να δεις και να κάνεις όταν επισκεφτείς την διάσημη φοιτητούπολη της Ολλανδίας.

Οργάνωση Ταξιδιού

Η πρόσβαση στο Χρόνινγκεν είναι σχετικά απλή. Αρκεί μόνο να βρίσκεσαι στο αεροδρόμιο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης απ’ όπου υπάρχουν απευθείας πτήσεις για Ολλανδία. Στη συνέχεια, μόλις φτάσεις στην Ολλανδία, αρκεί να πάρεις τρένο και θα φτάσεις απευθείας στον προορισμό σου. Στο Χρόνινγκεν υπάρχουν ξενοδοχεία για όλα τα γούστα καθώς και οικονομικά ενοικιαζόμενα δωμάτια που κοστίζουν περίπου 15 ευρώ την μέρα. Ένα tip που ίσως σου φανεί χρήσιμο είναι να επιλέξεις ένα κατάλυμα κοντά στο κέντρο της πόλης ούτως ώστε να βρίσκεσαι κοντά σε ό,τι χρειαστείς ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Must do & see

Στο Χρόνινγκεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να δεις καθώς πρόκειται για μια από τις σπουδαιότερες πόλεις της Ολλανδίας. Συγκεκριμένα, οπωσδήποτε αξίζει να επισκεφτείς το ομώνυμο Μουσείο. Πρόκειται για το διασημότερο μουσείο της βόρειας Ολλανδίας και ένα από τα διασημότερα της χώρας. Το Μουσείο του Χρόνινγκεν είναι ένα μουσείο μοντέρνας τέχνης που παρουσιάζει έργα τοπικών, εθνικών και διεθνών καλλιτεχνών. Ιδρύθηκε το 1874 και στο σημερινό κτίριο στεγάζεται από το 1994. Το σημερινό κτίριο είναι της αρχιτεκτονικής σχολής του “μετα-μοντερνισμού” και βρίσκεται απέναντι από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό του Χρόνινγκεν, διαθέτει τρεις κύριες πτέρυγες και έχει σχεδιαστεί από τους αρχιτέκτονες Philippe Starck, Alessandro Mendini και Coop Himmelb(l)au.

Μια άλλη επιλογή είναι το καμπαναριό Μαρτιντόρεν. Βρίσκεται στην βόρειο-ανατολική πλευρά της Πλατείας της Αγοράς και είναι το ψηλότερο καμπαναριό στην πόλη του Χρόνινγκεν, με ύψος 97 μέτρα. Κατασκευάστηκε το 1482 και είναι ο τρίτος πύργος που χτίστηκε στο σημείο καθώς οι πρώτοι δύο καταστράφηκαν από κεραυνούς. Θεωρείται ένα από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της πόλης καθώς προσφέρει ασυναγώνιστη θέα προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Περιέχει μια σπειροειδή σκάλα από τούβλο που αποτελείται από 260 βήματα ενώ η κωδωνοστοιχία εντός του πύργου περιέχει 62 καμπάνες. Το μπροστινό μέρος του πύργου δείχνει τρεις εικόνες από άνδρες που συνδέονται με την ιστορία του Χρόνινγκεν, πιο συγκεκριμένα οι εικόνες είναι του τυφλού ποιητή Bernlef, του Αγίου Μαρτίνου και του Rudolf Agricola.

Μια άλλη ιδέα είναι να επισκεφτείς το λεγόμενο Χρυσό Γραφείο, το οποίο είναι ένα συμβολικό κτίριο που βρίσκετε πίσω από το Δημαρχείο, στην οδό Waagstraat κοντά στην κεντρική πλατεία. Χτίστηκε το 1635 ως γραφείο για τον έφορο της επαρχίας του Χρόνινγκεν. Τέλος, αξίζει να επισκεφτείς την Πλατεία Αγοράς όπου είναι το κεντρικό στοιχείο της πόλης του Χρόνινγκεν, ενώ ονομάζονταν μέχρι τον 19ο αιώνα Breede Merckt. Επί της πλατείας βρίσκονται μερικά από τα σημαντικότερα κτίρια της πόλης, όπως το Δημαρχείο και ο πύργος Μαρτινιτόρεν, πολυκαταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία καθώς και καφετέριες. Η ονομασία της πόλης προκύπτει καθώς στο παρελθόν (κατά την εποχή του μεσαίωνα) στην πλατεία λειτουργούσε η αγορά της πόλης, κάτι που ήταν συνήθης τακτική σε όλες της πόλεις των Κάτω Χωρών.

Εναλλακτικός Τουρισμός στο Χρόνινγκεν

Πολλοί αποκαλούν το Χρόνινγκεν ως «Μικρό Άμστερνταμ», αφού είναι χτισμένο γύρω από κανάλια και είναι γεμάτο ενδιαφέροντα μουσεία. Πολλοί είναι εκείνοι που το επιλέγουν για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Η ποικιλία των μουσείων είναι τέτοια, που ο καθένας μπορεί να βρει κάτι που να του κινήσει το ενδιαφέρον. Από τα πιο διάσημα μουσεία είναι το Groninger Museum, το Noordelijk Scheepvaartmuseum καθώς και το Universitetsmuseum Groningen

Γαστρονομία

Στο Χρόνινγκεν αξίζει να δοκιμάσεις βάφλες καθώς και τοπικά τυριά και αλλαντικά για τα οποία φημίζονται. Το Χρόνινγκεν, όπως και γενικά η Ολλανδία, έχει ανεβασμένες τιμές στα εστιατόρια. Ωστόσο, επειδή είναι φοιτητούπολη υπάρχουν fastfoods τα οποία είναι οικονομικότερα. Κάτι όμως που θα πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι τα καταστήματα εστίασης κλείνουν στις 10 το βράδυ, οπότε καλό θα ήταν να έχεις πάει νωρίτερα. Τέλος, ένα tip που θα σου χρειαστεί είναι ότι γενικώς στην Ολλανδία -και άρα και στο Χρόνινγκεν- η χρήση μετρητών είναι περιορισμένη, οπότε φρόντισε να έχεις πάντοτε μαζί σου την χρεωστική σου κάρτα!

Το Χρόνινγκεν λοιπόν διαθέτει πολλές επιλογές που αξίζει να δεις. Η πολιτιστική του κληρονομιά, οι νέες εμπειρίες που έχει να σου αναδείξει καθώς και ο χαρακτήρας της φοιτητούπολης που διαθέτει, το κάνουν να ξεχωρίζει από άλλες πόλεις της Ολλανδίας. Αν λοιπόν σου άρεσαν κάποιες από τις ιδέες που παρατέθηκαν στο άρθρο και που θα ήθελες και συ να δεις, δεν έχεις παρά να κλείσεις άμεσα ένα εισιτήριο για Ολλανδία! Η συνέχεια από κει και μετά είναι απλή!