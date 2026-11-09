Super League: Στο +4 ο Παναθηναϊκός μετά το 1-1 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Με σημαντικές βαθμολογικές εξελίξεις ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία στο ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και αύξησε το προβάδισμά του στην κορυφή.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν εκτός έδρας του Ηρακλή με 2-1 και έφτασαν τους 27 βαθμούς, αφήνοντας τον Ολυμπιακό στους 23.

Παράλληλα, η ΑΕΚ πήρε σημαντική νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό, ενώ ο ΟΦΗ έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Ισοπαλία στο μεγάλο ντέρμπι

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Αρμάντο Γκονσάλες στο 58ο λεπτό, όμως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ισοφάρισε στο 71′.

Το αποτέλεσμα δεν ικανοποίησε βαθμολογικά καμία από τις δύο ομάδες, καθώς ο Παναθηναϊκός αύξησε την απόστασή του στην κορυφή.

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