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    ΑΟΑΝ – Εργοτέλης 0-1: Ο πρώην «χτύπησε» στο 81′ – Πρώτη ήττα για τους Αγιονικολιώτες

    Updated:1 Min Read
    NOVA
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    Την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής γνώρισε ο ΑΟΑΝ, ο οποίος ηττήθηκε με 0-1 από τον Εργοτέλη στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, για την 7η αγωνιστική του 10ου ομίλου.

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    Το αποτέλεσμα αφήνει πικρή γεύση στην ομάδα του Νίκου Σουργιά, που δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Αντίθετα, ο Εργοτέλης βρήκε το γκολ της νίκης στο 81ο λεπτό, με έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει καλά το αγιονικολιώτικο ποδόσφαιρο.

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    Ο Μάριο Νοκάι, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον ΑΟΑΝ, πέρασε ως αλλαγή και με κοντινή κεφαλιά χάρισε στους φιλοξενούμενους ένα πολύτιμο τρίποντο.

    ΜΗΛΟ

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