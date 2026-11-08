ΑΟΑΝ – Εργοτέλης 0-1: Ο πρώην «χτύπησε» στο 81′ – Πρώτη ήττα για τους Αγιονικολιώτες

Την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής γνώρισε ο ΑΟΑΝ, ο οποίος ηττήθηκε με 0-1 από τον Εργοτέλη στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, για την 7η αγωνιστική του 10ου ομίλου.

Το αποτέλεσμα αφήνει πικρή γεύση στην ομάδα του Νίκου Σουργιά, που δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Αντίθετα, ο Εργοτέλης βρήκε το γκολ της νίκης στο 81ο λεπτό, με έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει καλά το αγιονικολιώτικο ποδόσφαιρο.

Ο Μάριο Νοκάι, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον ΑΟΑΝ, πέρασε ως αλλαγή και με κοντινή κεφαλιά χάρισε στους φιλοξενούμενους ένα πολύτιμο τρίποντο.

Περισσότερα στο sportfocus.gr