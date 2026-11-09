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    SPORTS

    Γ’ Εθνική: Στο -1 ο Ρεθυμνιακός, πρώτη ήττα για τον ΑΟΑΝ – Όλα τα αποτελέσματα και η νέα βαθμολογία

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    NOVA
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    Σημαντικές αλλαγές στη βαθμολογική εικόνα του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής έφερε η 7η αγωνιστική, με τον Ρεθυμνιακό να πλησιάζει στην κορυφή, τον ΑΟΑΝ να γνωρίζει την πρώτη του ήττα και τη Νεάπολη να κατακτά τον πρώτο της βαθμό.

    Gregorys

    Το ενδιαφέρον παραμένει έντονο τόσο στις υψηλές θέσεις όσο και στη μάχη των χαμηλότερων βαθμολογικών στρωμάτων.

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    Τα Χανιά διατήρησαν την κορυφή

    Η ομάδα των Χανίων αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον ΠΟΑ στα Περιβόλια και έφτασε τους 17 βαθμούς.

    ΜΗΛΟ

    Παρότι διατήρησε το αήττητο, η απώλεια δύο βαθμών επέτρεψε στον Ρεθυμνιακό να μειώσει την απόσταση.

    ΧΡΥΣΟΣ

    Ο ΠΟΑ, από την πλευρά του, παρέμεινε επίσης αήττητος και ανέβηκε στους 13 βαθμούς.

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    Yiannis

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