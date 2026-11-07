ΑΟΑΝ: Σχεδόν πλήρης απέναντι στον Εργοτέλη – Στη διάθεση Σουργιά ο Πολυχρόνης και επιστροφή Σαριδάκη

Με περισσότερες επιλογές και ιδιαίτερα θετικά νέα από το αγωνιστικό μέτωπο συνεχίζεται η προετοιμασία του ΑΟΑΝ για την αναμέτρηση της Κυριακής (8/11, 15:00) απέναντι στον Εργοτέλη, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Ο Νίκος Σουργιάς βλέπει το ρόστερ του να πλησιάζει την πληρότητα σε μια σημαντική χρονική στιγμή, καθώς η ομάδα του Αγίου Νικολάου επιδιώκει να συνεχίσει την αήττητη πορεία της στο πρωτάθλημα.

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