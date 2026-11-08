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    ΑΟΑΝ – Εργοτέλης 0-1: Δείτε τα highlights της αναμέτρησης στον Άγιο Νικόλαο

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    NOVA
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    Ο Εργοτέλης πανηγύρισε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με 1-0 απέναντι στον ΑΟΑΝ, στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, για την 7η αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.

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    Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μάριο Νοκάι στο 81ο λεπτό, χαρίζοντας στους «κιτρινόμαυρους» ένα πολύτιμο τρίποντο και υποχρεώνοντας την ομάδα του Αγίου Νικολάου στην πρώτη φετινή της ήττα.

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