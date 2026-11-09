Εικόνες ντροπής στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων μετά το ΑΟΑΝ – Εργοτέλης (VIDEO)

Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εικόνα αντίκρισαν το πρωί της Δευτέρας (9/11) οι άνθρωποι του ΑΟΑΝ και του Δήμου Αγίου Νικολάου στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, μετά την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Εργοτέλη για τη Γ’ Εθνική.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την πλευρά του ΑΟΑΝ, ο χώρος των αποδυτηρίων βρέθηκε σε κακή κατάσταση μετά την αποχώρηση της φιλοξενούμενης αποστολής, με σκουπίδια, άδεια μπουκάλια, υπολείμματα φρούτων, λάσπες και χώματα να συνθέτουν μια απογοητευτική εικόνα.

Το σχετικό βίντεο καταγράφει την κατάσταση που αντίκρισαν οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων, προκαλώντας προβληματισμό για τον σεβασμό που οφείλουν όλοι να δείχνουν στους αθλητικούς χώρους.

Άμεση κινητοποίηση για τον καθαρισμό

Οι άνθρωποι του ΑΟΑΝ κινητοποιήθηκαν άμεσα και ανέλαβαν τον καθαρισμό των αποδυτηρίων, προκειμένου οι εγκαταστάσεις να παραδοθούν ξανά σε κατάλληλη κατάσταση.

Περισσότερα στο sportfocus.gr