ΑΟΑΝ – Εργοτέλης: Ταυτοποιήθηκε ο φίλαθλος για το περιστατικό με τον Σουτζή – Τι υποστηρίζει για όσα συνέβησαν

Μπορεί η υπόθεση του περιστατικού με τον προπονητή του Εργοτέλη, Μανώλη Σουτζή, στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου να παρουσιάστηκε αρχικά μέσα από μία συγκεκριμένη οπτική, ωστόσο το ρεπορτάζ του Sportfocus.gr φέρνει στο προσκήνιο μια διαφορετική εκδοχή, η οποία δημιουργεί νέα ερωτήματα για όσα πραγματικά συνέβησαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ΑΟΑΝ – Εργοτέλης (0-1), με τον προπονητή των φιλοξενούμενων να βρίσκεται στην κερκίδα λόγω τιμωρίας.

Ο Εργοτέλης κατήγγειλε το σπρώξιμο που δέχθηκε ο τεχνικός του, ενώ ο ΑΟΑΝ καταδίκασε το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν τον σύλλογο.

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη πλευρά της ιστορίας, η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ταυτοποιήθηκε ο φίλαθλος – Τι υποστηρίζει για όσα προηγήθηκαν

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sportfocus.gr, ο φίλαθλος του ΑΟΑΝ που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό ταυτοποιήθηκε και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Αγίου Νικολάου.

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