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    Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου
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    Ολυμπιακός: Η Βουλή ενέκρινε τη ρύθμιση για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» των 52.000 θέσεων

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    NOVA
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    Η Βουλή ενέκρινε τη νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει την επέκταση του «Γ. Καραϊσκάκης» από τις 33.500 στις 52.000 θέσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανακατασκευή και αναβάθμιση του γηπέδου του Ολυμπιακού στο Φάληρο.

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    Η σχετική διάταξη υπερψηφίστηκε την Τετάρτη (11/11), στο πλαίσιο νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και καθορίζει τους όρους με τους οποίους θα μπορούν να πραγματοποιηθούν οι εργασίες.

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    Το σχέδιο προβλέπει την προσθήκη 18.500 θέσεων, με αναδιαμόρφωση και επέκταση των κερκίδων, καθώς και την κατασκευή νέου στεγάστρου. Με την ολοκλήρωση των έργων, η χωρητικότητα του γηπέδου θα αυξηθεί κατά περίπου 55%.

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    Η ρύθμιση προβλέπει επίσης τη δημιουργία τουλάχιστον 1.800 θέσεων στάθμευσης και νέων εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τόσο τις αθλητικές δραστηριότητες όσο και τους επισκέπτες.

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    Τουλάχιστον το 65% της επιτρεπόμενης δόμησης θα αφορά αποκλειστικά αθλητικές χρήσεις. Το υπόλοιπο 35% θα μπορεί να αξιοποιηθεί για συνοδευτικές και εμπορικές δραστηριότητες, όπως καταστήματα, εστιατόρια, χώρους αναψυχής, γραφεία και χώρους πολιτισμού.

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    Παράλληλα, καθορίζονται νέα όρια ύψους για τις κερκίδες και το στέγαστρο, ώστε να καταστεί δυνατή η επέκταση των εγκαταστάσεων.

    Η ψήφιση της ρύθμισης αποτελεί ένα από τα βασικά βήματα για την υλοποίηση του σχεδίου, καθώς επιτρέπει τις πολεοδομικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη μεγαλύτερη χωρητικότητα του γηπέδου.

    Πριν αρχίσουν οι εργασίες, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης.

    Μεταξύ άλλων, απαιτείται η επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, έπειτα από μελέτη για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην περιοχή. Οι οικοδομικές άδειες θα εκδοθούν από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πειραιά.

    Πηγή: Με πληροφορίες από ΕΡΤ News
    Yiannis

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