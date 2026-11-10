Εργοτέλης: Πρώτος στις καταγγελίες, αλλά τι γίνεται με το δικό του ποινολόγιο; Κάρτες, αποκλεισμοί και πρόστιμα!

Οι «κιτρινόμαυροι» υψώνουν τους τόνους με ανακοινώσεις και καταγγελίες, την ώρα που οι πειθαρχικές καταγραφές για στελέχη τους πληθαίνουν. Από τον προπονητή που έμεινε εκτός πάγκου λόγω καρτών μέχρι την ποινή ενός μήνα στον Σταύρο Λαμπράκη και τα πρόστιμα των 1.000 ευρώ, τα στοιχεία δημιουργούν ένα ερώτημα: Πριν ζητήσει κανείς εξηγήσεις από τους άλλους, μήπως πρέπει να κοιτάξει και τη δική του πλευρά;

Είναι εύκολο να καταγγέλλεις. Να εκδίδεις ανακοινώσεις, να απαιτείς σεβασμό, να ζητάς την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και να καταδικάζεις όσα θεωρείς ότι δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο.

Και ασφαλώς, κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να το κάνει.

Το ερώτημα, όμως, είναι τι συμβαίνει όταν την ίδια στιγμή το δικό του ποινολόγιο γεμίζει με κάρτες, αποκλεισμούς και χρηματικές ποινές.

Στην περίπτωση του Εργοτέλη, η εικόνα της φετινής αγωνιστικής περιόδου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι για τις επιδόσεις των ποδοσφαιριστών του, αλλά για τις επαναλαμβανόμενες πειθαρχικές επιβαρύνσεις ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από την ομάδα.

Προπονητής, στελέχη του τεχνικού επιτελείου, εκπρόσωπος ομάδας, φροντιστής και παράγοντας έχουν εμφανιστεί στις σχετικές πειθαρχικές καταγραφές.

Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί καν το πρώτο μισό της σεζόν.

Καταγγελίες για τους άλλους, ποινές για τους ίδιους

Μετά την αναμέτρηση στον Άγιο Νικόλαο απέναντι στον ΑΟΑΝ, ο Εργοτέλης προχώρησε σε δημόσια καταγγελία για περιστατικό που, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, σημειώθηκε σε βάρος του προπονητή του, Μανώλη Σουτζή.

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