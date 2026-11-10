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    SPORTS

    Γ’ Εθνική: Στο -5 από την κορυφή ο ΑΟΑΝ – Γιατί το παιχνίδι με τα Χανιά μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες

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    NOVA
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    Μία ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση περιλαμβάνει η 8η αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, καθώς τα πρωτοπόρα Χανιά υποδέχονται τον ΑΟΑΝ την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

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    Οι δύο ομάδες χωρίζονται από πέντε βαθμούς, με τα Χανιά να βρίσκονται στην πρώτη θέση με 17 και τον σύλλογο του Αγίου Νικολάου στην πέμπτη με 12.

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    Η βαθμολογική εικόνα προσδίδει ξεχωριστό ενδιαφέρον στη συνάντηση, καθώς ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόσταση ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές των υψηλών θέσεων.

    ΜΗΛΟ

    Τα Χανιά στην κορυφή, ο Ρεθυμνιακός σε απόσταση αναπνοής

    Η ομάδα του Νίκου Νιόπλια διατήρησε την πρώτη θέση μετά το 0-0 απέναντι στον ΠΟΑ, ωστόσο η απώλεια δύο βαθμών έδωσε την ευκαιρία στον Ρεθυμνιακό να πλησιάσει.

    ΧΡΥΣΟΣ

    Με την επικράτηση 3-0 επί της Επισκοπής, ο Ρεθυμνιακός ανέβηκε στους 16 βαθμούς και πλέον βρίσκεται μόλις έναν πίσω από τα Χανιά.

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    Το γεγονός αυτό αυξάνει την πίεση στους πρωτοπόρους ενόψει της αναμέτρησης με τον ΑΟΑΝ.

    Περισσότερα στο sportfocus.gr

    Yiannis

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