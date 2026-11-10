Γ’ Εθνική: Στο -5 από την κορυφή ο ΑΟΑΝ – Γιατί το παιχνίδι με τα Χανιά μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες

Μία ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση περιλαμβάνει η 8η αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, καθώς τα πρωτοπόρα Χανιά υποδέχονται τον ΑΟΑΝ την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Οι δύο ομάδες χωρίζονται από πέντε βαθμούς, με τα Χανιά να βρίσκονται στην πρώτη θέση με 17 και τον σύλλογο του Αγίου Νικολάου στην πέμπτη με 12.

Η βαθμολογική εικόνα προσδίδει ξεχωριστό ενδιαφέρον στη συνάντηση, καθώς ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόσταση ανάμεσα στους βασικούς διεκδικητές των υψηλών θέσεων.

Τα Χανιά στην κορυφή, ο Ρεθυμνιακός σε απόσταση αναπνοής

Η ομάδα του Νίκου Νιόπλια διατήρησε την πρώτη θέση μετά το 0-0 απέναντι στον ΠΟΑ, ωστόσο η απώλεια δύο βαθμών έδωσε την ευκαιρία στον Ρεθυμνιακό να πλησιάσει.

Με την επικράτηση 3-0 επί της Επισκοπής, ο Ρεθυμνιακός ανέβηκε στους 16 βαθμούς και πλέον βρίσκεται μόλις έναν πίσω από τα Χανιά.

Το γεγονός αυτό αυξάνει την πίεση στους πρωτοπόρους ενόψει της αναμέτρησης με τον ΑΟΑΝ.

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