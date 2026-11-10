Χατζηγιοβάνης: «Ήθελα να έρθω στον ΟΦΗ» – Η πίστη στον Κόντη και η δύναμη του ελληνικού κορμού

Για την απόφασή του να φορέσει τη φανέλα του ΟΦΗ, τη φιλοσοφία της ομάδας και τη σχέση των ποδοσφαιριστών με τον Χρήστο Κόντη μίλησε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «All In» του ΣΚΑΪ.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στο Ηράκλειο, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνολικής προσπάθειας που πραγματοποιείται στον σύλλογο.
Η απόφαση να έρθει στον ΟΦΗ
Ο Χατζηγιοβάνης εξήγησε ότι πριν αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στον ΟΦΗ είχε επικοινωνήσει με τους ανθρώπους της ομάδας και είχε αξιολογήσει όσα είχε πετύχει ο σύλλογος.
Η πορεία της κρητικής ομάδας αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για τον ίδιο, ενώ ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε και η παρουσία αρκετών Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο ρόστερ.
Ο έμπειρος εξτρέμ αναφέρθηκε σε παίκτες όπως ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Ταξιάρχης Φούντας, οι οποίοι επέλεξαν επίσης να συνεχίσουν την καριέρα τους στον ΟΦΗ.
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