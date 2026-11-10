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    ΑΟΑΝ – Εργοτέλης: Ελεύθερος μετά την προσαγωγή του στην Εισαγγελία ο φίλαθλος – Νέα τροπή στην υπόθεση Σουτζή

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    NOVA
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    Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του περιστατικού που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ΑΟΑΝ – Εργοτέλης (0-1), στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, με εμπλεκόμενους έναν φίλαθλο της γηπεδούχου ομάδας και τον προπονητή των φιλοξενούμενων, Μανώλη Σουτζή.

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    Σύμφωνα με πληροφορίες του Sportfocus.gr, ο φίλαθλος που είχε ταυτοποιηθεί για την εμπλοκή του στο περιστατικό συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στην Εισαγγελία Νεαπόλεως.

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    Μετά την εξέταση της υπόθεσης, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να προκύψει, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες μας, κάποια περαιτέρω ενέργεια σε βάρος του κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

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    Καθοριστικός ο ρόλος των μαρτυριών

    Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που αφορούν τις μαρτυρίες για όσα συνέβησαν στην κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου.

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    Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sportfocus.gr, εξετάστηκαν στοιχεία από αστυνομικούς και πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν κοντά στο σημείο της αντιπαράθεσης.

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    Οι μαρτυρίες αυτές φαίνεται πως συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εικόνας για το περιστατικό, με αποτέλεσμα ο εμπλεκόμενος φίλαθλος να αποχωρήσει ελεύθερος από την Εισαγγελία.

    Περισσότερα στο sportfocus.gr

    Yiannis

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