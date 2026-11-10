ΑΟΑΝ – Εργοτέλης: Ελεύθερος μετά την προσαγωγή του στην Εισαγγελία ο φίλαθλος – Νέα τροπή στην υπόθεση Σουτζή

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του περιστατικού που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ΑΟΑΝ – Εργοτέλης (0-1), στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, με εμπλεκόμενους έναν φίλαθλο της γηπεδούχου ομάδας και τον προπονητή των φιλοξενούμενων, Μανώλη Σουτζή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sportfocus.gr, ο φίλαθλος που είχε ταυτοποιηθεί για την εμπλοκή του στο περιστατικό συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) στην Εισαγγελία Νεαπόλεως.

Μετά την εξέταση της υπόθεσης, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να προκύψει, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες μας, κάποια περαιτέρω ενέργεια σε βάρος του κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Καθοριστικός ο ρόλος των μαρτυριών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που αφορούν τις μαρτυρίες για όσα συνέβησαν στην κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sportfocus.gr, εξετάστηκαν στοιχεία από αστυνομικούς και πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν κοντά στο σημείο της αντιπαράθεσης.

Οι μαρτυρίες αυτές φαίνεται πως συνέβαλαν στη διαμόρφωση της εικόνας για το περιστατικό, με αποτέλεσμα ο εμπλεκόμενος φίλαθλος να αποχωρήσει ελεύθερος από την Εισαγγελία.

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