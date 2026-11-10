Ο Ενμέτσα της Ντόρτμουντ πανηγύρισε γκολ με τη χειρονομία «η επιστροφή του Βασιλιά», του δικτύου Ευαγγελικών χριστιανών ποδοσφαιριστών

Στο προηγούμενο παράθυρο των Εθνικών ομάδων ο Γιούργκεν Κλοπ είχε κληθεί να απαντήσει στην επισήμανση «αυτή η Γερμανία δεν είναι πολύ… λευκή» με τον πολύπειρο τεχνικό να μην κρύβει τον εκνευρισμό του και να προσπαθεί να κρατήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μακριά από τέτοιες συζητήσεις.

Τώρα, στη νέα διακοπή λόγω Nations League, ο Κλοπ καλείται και πάλι να διαχειριστεί μια εξωαγωνιστική κρίση με πρωταγωνιστή τον Φέλιξ Ενμέτσα της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Το Σάββατο ο νεαρός διεθνής πανηγύρισε το γκολ που σημείωσε απέναντι στην Έλβερσμπεργκ εκτελώντας τη χειρονομία «The King’s Return», μια κίνηση που παραπέμπει σε καμπάνια του δικτύου Ballers in God («Μπαλαδόροι του Θεού») — ενός δικτύου Χριστιανών ευαγγελικών ποδοσφαιριστών στο οποίο ανήκει.

Αν και σκοπός της ομάδας είναι η χρήση του ποδοσφαίρου ως πλατφόρμας για την προώθηση του χριστιανικού τρόπου ζωής και των αντίστοιχων πεποιθήσεων, έρευνες από διάφορα γερμανικά τηλεοπτικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του ARD, προκάλεσαν ανησυχία για ανησυχητικές θέσεις κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και κατά των αμβλώσεων που εκπροσωπούνται εντός του ευρύτερου περιβάλλοντός της.

Ο πανηγυρισμός, στον οποίο ο Νμέτσα αφαίρεσε ένα φανταστικό στέμμα από το κεφάλι του και το τοποθέτησε στο χόρτο, προκάλεσε την επίσημη αποδοκιμασία του επίσημου φορέα φίλων της Ντόρτμουντ.

Οι οπαδοί καταδίκασαν την υποστήριξη του Ενμέτσα σε «θρησκευτικά δίκτυα τα οποία, υπό το πρόσχημα της πίστης, διαδίδουν μια κοσμοθεωρία στην οποία οι άνθρωποι υποτιμώνται ή αποκλείονται λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, του τρόπου ζωής ή των προσωπικών τους αποφάσεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του φορέα και συμπληρώνει:

«Έρευνες από το ARD, το περιοδικό MONITOR και τη αθλητική εκπομπή Sportschau έχουν επίσης τεκμηριώσει ότι η ομοφυλοφιλία περιγράφηκε ως αμαρτία και η άμβλωση ως ‘σχέδιο του Σατανά’ στους κύκλους εκείνων που χρησιμοποιούν τις ιεραποστολικές υπηρεσίες του ‘Ballers in God’. Οι ίδιες έρευνες αποκαλύπτουν περαιτέρω διασυνδέσεις με ένα ευαγγελικόό περιβάλλον όπου, μεταξύ άλλων, υποστηρίζονται εξαιρετικά συντηρητικές θέσεις κατά της ομοφυλοφιλίας και της τρανς ταυτότητας».

Η ανακοίνωση διευκρίνισε ότι η κριτική «ρητά δεν αφορά» το δικαίωμα του Ενμέτσα στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, αλλά μάλλον «στο να διαφοροποιηθούμε σαφώς από ιδεολογίες και δίκτυα των οποίων οι τεκμηριωμένες δηλώσεις και δραστηριότητες, κατά τη γνώμη μας, είναι ασύμβατες με τις αξίες μιας ανοιχτής και πολυσυλλεκτικής Μπορούσια Ντόρτμουντ».

Με τον νεαρό μέσο από σήμερα να τίθεται στη διάθεση του Κλοπ για τα δύο ματς με Σερβία (εκτός) και Ολλανδία (εντός) το όλο θέμα πήγε άγγιξε και την Εθνική ομάδα με τον τεχνικό διευθυντής της Ομοσπονδίας Ρούντι Φέλερ να προαναγγέλλει συνάντηση μαζί του, αποκαλύπτοντας ότι αυτή η υπόθεση τους είχε απασχολήσει και στο παρελθόν.

«Φυσικά, υπάρχει ελευθερία θρησκεύματος και ελευθερία πίστης. Ο καθένας μπορεί να ασκεί την πίστη του ως ένα βαθμό. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους όχι», δήλωσε ο παλαίμαχος επιθετικός και συμπλήρωσε: «Φυσικά, θα το συζητήσουμε ξανά μαζί του, επειδή έχει γίνει πλέον δημόσιο ζήτημα. Το πιο σημαντικό πράγμα με ένα τέτοιο θέμα είναι να το κατανοήσουμε πρώτα πλήρως. Πρέπει να διασφαλιστούν οι σωστές διαδικασίες για τη διαχείριση αυτών των θεμάτων.

Όπως είπα, θα το χειριστούμε με παρόμοιο τρόπο με τη Ντόρτμουντ — είμαστε σε επαφή μαζί τους. Αλλά δεν πρέπει ούτε να το παρακάνουμε. Σίγουρα θα του μιλήσουμε γι’ αυτό».

Ανάλογη ήταν και η στάση της Ντόρτμουντ που προανήγγειλε συνάντηση με την επιστροφή τουμ τονίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα.