Εργοτέλης – Νεάπολη 1-0: Ο Φερεκίδης έκρινε τη μάχη στο Γάζι – Παραμένουν δύσκολα τα πράγματα για τους Λασιθιώτες

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στον 10ο όμιλο της Γ’ Εθνικής πανηγύρισε ο Εργοτέλης, επικρατώντας με 1-0 της ΑΕ Νεάπολης στο γήπεδο του Αλμυρού, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Χαράλαμπος Φερεκίδης στο 17ο λεπτό.
Η ομάδα του Ηρακλείου έδωσε συνέχεια στο σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο απέναντι στον ΑΟ Αγίου Νικολάου, προσθέτοντας ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή της.
Αντίθετα, η ΑΕ Νεάπολης δεν κατάφερε να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα και παρέμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με έναν βαθμό μετά από οκτώ αγωνιστικές.
Ο Φερεκίδης έδωσε νωρίς τη λύση
Ο Εργοτέλης κατάφερε να πάρει το προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά του αγώνα.
Στο 17ο λεπτό, ο Χαράλαμπος Φερεκίδης βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, σημειώνοντας το 1-0 για τους «κιτρινόμαυρους».
Το γρήγορο γκολ έδωσε στους γηπεδούχους τη δυνατότητα να διαχειριστούν τη συνέχεια της αναμέτρησης έχοντας το προβάδισμα.
Η Νεάπολη βρέθηκε από νωρίς στην ανάγκη να αναζητήσει απάντηση, απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε ενισχυμένη ψυχολογία από την προηγούμενη αγωνιστική.
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