ΑΟΑΝ: Έντονες διαμαρτυρίες για το πέναλτι της ισοφάρισης στα Χανιά (VIDEO)

Μία διαιτητική απόφαση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του ΑΟΑΝ, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τα Χανιά για την 8η αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Η ομάδα του Αγίου Νικολάου είχε καταφέρει να πάρει από νωρίς το προβάδισμα, χάρη στο γκολ του Μανώλη Φουκαράκη στο 6ο λεπτό, διατηρώντας το υπέρ της 1-0 μέχρι την έναρξη του δευτέρου μέρους.

Ωστόσο, στο 50ό λεπτό σημειώθηκε η φάση που προκάλεσε τις αντιδράσεις. Σε μονομαχία του Ραφαέλο Χότζα με τον Αντώνη Ντεντάκη μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης υπέδειξε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων.

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