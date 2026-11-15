Meli Cafe
Close Menu
    Κυριακή, 15 Νοεμβρίου
    In and Out
    Europlan
    SPORTS

    ΑΟΑΝ: Έντονες διαμαρτυρίες για το πέναλτι της ισοφάρισης στα Χανιά (VIDEO)

    1 Min Read
    NOVA
    Προσθέστε το CNA News στις προτεινόμενες πηγές σας στη Google

    Μία διαιτητική απόφαση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του ΑΟΑΝ, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τα Χανιά για την 8η αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.

    Gregorys

    Η ομάδα του Αγίου Νικολάου είχε καταφέρει να πάρει από νωρίς το προβάδισμα, χάρη στο γκολ του Μανώλη Φουκαράκη στο 6ο λεπτό, διατηρώντας το υπέρ της 1-0 μέχρι την έναρξη του δευτέρου μέρους.

    Διαφημιστικό μπανεράκι 1 Διαφημιστικό μπανεράκι 2 Διαφημιστικό μπανεράκι 3 Διαφημιστικό μπανεράκι 4

    Ωστόσο, στο 50ό λεπτό σημειώθηκε η φάση που προκάλεσε τις αντιδράσεις. Σε μονομαχία του Ραφαέλο Χότζα με τον Αντώνη Ντεντάκη μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής Κωνσταντίνος Μπαϊρακτάρης υπέδειξε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων.

    ΜΗΛΟ

    Περισσότερα στο sportfocus.gr

    ΧΡΥΣΟΣ

    Meli Cafe
    Yiannis

    - Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

    - Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr.

    - Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
    - Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
    - Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
    - Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

    Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...

    Σχετικά άρθρα

    CNA Audio News Έτοιμο για ακρόαση

    Η ακρόαση χρησιμοποιεί τις φωνές που είναι διαθέσιμες στη συσκευή και στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

    Elounda Pass