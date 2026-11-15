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    Χανιά – ΑΟΑΝ 3-1: Προηγήθηκαν οι Λασιθιώτες, ανατροπή με διαμαρτυρίες στα Περιβόλια!

    1 Min Read
    NOVA
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    Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα και το γρήγορο προβάδισμα του ΑΟ Αγίου Νικολάου, τα Χανιά κατάφεραν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα και να επικρατήσουν με 3-1 στο Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων, για την 8η αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τις διαμαρτυρίες των Λασιθιωτών για την απόφαση καταλογισμού πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, από το οποίο προήλθε η ισοφάριση.

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    Η ομάδα του Νίκου Σουργιά μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και αιφνιδίασε τα Χανιά, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

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    Αντίθετα, οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Νιόπλια βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν στο παιχνίδι, να ολοκληρώσουν την ανατροπή και να πανηγυρίσουν μια σημαντική νίκη στη μάχη της κορυφής.

    ΜΗΛΟ

    Ο Φουκαράκης «πάγωσε» τα Περιβόλια στο 6′

    Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο για τον ΑΟΑΝ.

    ΧΡΥΣΟΣ

    Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Μανώλης Φουκαράκης εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Κώστα Μηλιώτη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-1.

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    Yiannis

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