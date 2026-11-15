Χανιά – ΑΟΑΝ 3-1: Προηγήθηκαν οι Λασιθιώτες, ανατροπή με διαμαρτυρίες στα Περιβόλια!

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα και το γρήγορο προβάδισμα του ΑΟ Αγίου Νικολάου, τα Χανιά κατάφεραν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα και να επικρατήσουν με 3-1 στο Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων, για την 8η αγωνιστική του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τις διαμαρτυρίες των Λασιθιωτών για την απόφαση καταλογισμού πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, από το οποίο προήλθε η ισοφάριση.

Η ομάδα του Νίκου Σουργιά μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και αιφνιδίασε τα Χανιά, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

Αντίθετα, οι ποδοσφαιριστές του Νίκου Νιόπλια βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν στο παιχνίδι, να ολοκληρώσουν την ανατροπή και να πανηγυρίσουν μια σημαντική νίκη στη μάχη της κορυφής.

Ο Φουκαράκης «πάγωσε» τα Περιβόλια στο 6′

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ιδανικότερο τρόπο για τον ΑΟΑΝ.

Μόλις στο 6ο λεπτό, ο Μανώλης Φουκαράκης εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Κώστα Μηλιώτη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-1.

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