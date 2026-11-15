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    Κυριακή, 15 Νοεμβρίου
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    SPORTS

    Χανιά – ΑΟΑΝ: Μεγάλη μάχη στα Περιβόλια – Για την κορυφή οι γηπεδούχοι, για την αντίδραση οι Λασιθιώτες!

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    NOVA
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    Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής διεξάγεται σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 15:00, στο Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων, όπου τα πρωτοπόρα Χανιά υποδέχονται τον ΑΟ Αγίου Νικολάου.

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    Πρόκειται για μια αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες έχουν πραγματοποιήσει ανταγωνιστικό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά προέρχονται από αποτελέσματα που δεν τις ικανοποίησαν.

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    Τα Χανιά του Νίκου Νιόπλια βρίσκονται στην πρώτη θέση με 17 βαθμούς, ενώ ο ΑΟΑΝ του Νίκου Σουργιά ακολουθεί στην πέμπτη θέση με 12 βαθμούς.

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    Με στόχο την επιστροφή στις νίκες τα Χανιά

    Η ομάδα των Χανίων θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, έπειτα από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες.

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    Στην προηγούμενη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα απέναντι στον ΠΟΑ, αποτέλεσμα που επέτρεψε στους διώκτες της να μειώσουν τη βαθμολογική απόσταση.

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    Μάλιστα, μετά τη χθεσινή νίκη του ΠΟΑ επί του Ρεθυμνιακού με 3-0, η ομάδα του Ατσαλένιου έφτασε τους 16 βαθμούς, όσους έχει και ο Ρεθυμνιακός.

    Περισσότερα στο sportfocus.gr

    Yiannis

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