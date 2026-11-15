Χανιά – ΑΟΑΝ: Μεγάλη μάχη στα Περιβόλια – Για την κορυφή οι γηπεδούχοι, για την αντίδραση οι Λασιθιώτες!

Ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής διεξάγεται σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 15:00, στο Δημοτικό Γήπεδο Περιβολίων, όπου τα πρωτοπόρα Χανιά υποδέχονται τον ΑΟ Αγίου Νικολάου.

Πρόκειται για μια αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες έχουν πραγματοποιήσει ανταγωνιστικό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά προέρχονται από αποτελέσματα που δεν τις ικανοποίησαν.

Τα Χανιά του Νίκου Νιόπλια βρίσκονται στην πρώτη θέση με 17 βαθμούς, ενώ ο ΑΟΑΝ του Νίκου Σουργιά ακολουθεί στην πέμπτη θέση με 12 βαθμούς.

Με στόχο την επιστροφή στις νίκες τα Χανιά

Η ομάδα των Χανίων θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, έπειτα από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες.

Στην προηγούμενη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλη χωρίς τέρματα απέναντι στον ΠΟΑ, αποτέλεσμα που επέτρεψε στους διώκτες της να μειώσουν τη βαθμολογική απόσταση.

Μάλιστα, μετά τη χθεσινή νίκη του ΠΟΑ επί του Ρεθυμνιακού με 3-0, η ομάδα του Ατσαλένιου έφτασε τους 16 βαθμούς, όσους έχει και ο Ρεθυμνιακός.

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