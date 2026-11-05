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    Χανιά: Γεμίζει το «οπλοστάσιο» του Νιόπλια ενόψει ΠΟΑ – Δύο επιστροφές και νέα προβλήματα

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    NOVA
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    Με ευχάριστα νέα αλλά και δύο ζητήματα που χρειάζονται παρακολούθηση συνεχίστηκε η προετοιμασία των Χανίων για την αναμέτρηση της Κυριακής (8/11, 15:00) απέναντι στον ΠΟΑ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.

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    Η ομάδα του Νίκου Νιόπλια πραγματοποίησε την προπόνηση της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της Μοναχής Ελιάς, με το τεχνικό επιτελείο να επικεντρώνεται πλέον σε στοιχεία που αφορούν την τακτική προσέγγιση του σημαντικού αγώνα.

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