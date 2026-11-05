ΑΟΑΝ – Εργοτέλης: Η αήττητη πορεία, η διαφορά των έξι βαθμών και το μεγάλο στοίχημα της Κυριακής

Με τη βαθμολογία να προσφέρει επιπλέον κίνητρο, ο ΑΟΑΝ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Εργοτέλη την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 15:00, στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου «Νικόλαος Φουρνιωτάκης».

Η αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς βρίσκει τις δύο ομάδες με διαφορετική μέχρι στιγμής πορεία στο πρωτάθλημα.

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