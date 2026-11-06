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    ΑΟΑΝ – Εργοτέλης: Τρεις λόγοι που κάνουν το κυριακάτικο ντέρμπι κομβικό για τον Άγιο Νικόλαο

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    NOVA
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    Το κυριακάτικο ραντεβού του ΑΟΑΝ με τον Εργοτέλη πλησιάζει και το ενδιαφέρον στον Άγιο Νικόλαο μεγαλώνει.

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    Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στις 8 Νοεμβρίου, στις 15:00, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, με τους γηπεδούχους να επιδιώκουν τη διατήρηση της αήττητης πορείας τους.

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    Η ομάδα του Νίκου Σουργιά έχει συγκεντρώσει 12 βαθμούς στις πρώτες έξι αγωνιστικές, ενώ ο Εργοτέλης βρίσκεται στους έξι.

    ΜΗΛΟ

    Πέρα όμως από τη βαθμολογική διαφορά, υπάρχουν τρία στοιχεία που δίνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη συνάντηση.

    ΧΡΥΣΟΣ

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