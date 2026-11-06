ΑΟΑΝ – Εργοτέλης: Τρεις λόγοι που κάνουν το κυριακάτικο ντέρμπι κομβικό για τον Άγιο Νικόλαο

Το κυριακάτικο ραντεβού του ΑΟΑΝ με τον Εργοτέλη πλησιάζει και το ενδιαφέρον στον Άγιο Νικόλαο μεγαλώνει.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στις 8 Νοεμβρίου, στις 15:00, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής, με τους γηπεδούχους να επιδιώκουν τη διατήρηση της αήττητης πορείας τους.

Η ομάδα του Νίκου Σουργιά έχει συγκεντρώσει 12 βαθμούς στις πρώτες έξι αγωνιστικές, ενώ ο Εργοτέλης βρίσκεται στους έξι.

Πέρα όμως από τη βαθμολογική διαφορά, υπάρχουν τρία στοιχεία που δίνουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στη συνάντηση.

Περισσότερα στο sportfocus.gr