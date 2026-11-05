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    Νεάπολη: Επιστροφή Μαρινάκη με στόχο να αλλάξει το κλίμα – Νέο ξεκίνημα απέναντι στη Χερσόνησο

    Updated:1 Min Read
    NOVA
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    Νέα σελίδα ανοίγει στην ΑΕ Νεάπολης, με τον Πέτρο Μαρινάκη να επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Λασιθίου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να οδηγήσει τον σύλλογο στη συνέχεια του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής.

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    Η συμφωνία επισημοποιήθηκε την Τετάρτη (4/11), λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του έμπειρου τεχνικού με τη Χερσόνησο, όπου εκτελούσε καθήκοντα γενικού αρχηγού.

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    Ο Μαρινάκης διαδέχεται τον Μηνά Πίτσο και καλείται να δώσει νέα αγωνιστική κατεύθυνση στη Νεάπολη.

    ΜΗΛΟ

    Επιστροφή σε γνώριμο περιβάλλον

    Για τον Πέτρο Μαρινάκη, η Νεάπολη δεν αποτελεί άγνωστο ποδοσφαιρικό προορισμό.

    ΧΡΥΣΟΣ

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