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    ΑΟΑΝ: Αντίστροφη μέτρηση για Εργοτέλη – Η έδρα, οι λεπτομέρειες και η διαιτητική τριάδα

    Updated:1 Min Read
    NOVA
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    Σε ρυθμούς Εργοτέλη κινείται ο ΑΟΑΝ, καθώς η ομάδα του Αγίου Νικολάου ετοιμάζεται για μια σημαντική αναμέτρηση στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του 10ου ομίλου της Γ’ Εθνικής.

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    Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 15:00, στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Νικολάου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην αγωνιστική παρουσία της ομάδας απέναντι σε έναν αντίπαλο με σημαντική ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

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    Μια αναμέτρηση που απαιτεί συγκέντρωση

    Ο ΑΟΑΝ καλείται να αξιοποιήσει την έδρα του και να παρουσιάσει την απαραίτητη αγωνιστική συνέπεια απέναντι στον Εργοτέλη.

    ΜΗΛΟ

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