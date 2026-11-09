Θωμάς Χαριτάκης στον «Δίαυλο Κρήτης»: Απολογισμός τριετίας και αιχμηρή κριτική στη δημοτική αρχή Αγίου Νικολάου

▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Ο Θωμάς Χαριτάκης, επικεφαλής της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, ασκεί κριτική στην τρέχουσα δημοτική αρχή για ανεπαρκή συντονισμό και αποτυχία παραγωγής ουσιαστικού έργου.

Η αντιπολίτευση αποτιμά την τριετή της παρουσία και τονίζει το ρόλο της στον έλεγχο και την ανάδειξη προβλημάτων του Δήμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απώλεια ευκαιριών χρηματοδότησης και στην ανεπαρκή αξιοποίηση μελετών για την υλοποίηση έργων υποδομής.

Η συνέντευξη εστίασε επίσης στην αποτυχία μετατροπής υποσχέσεων και εξαγγελιών σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους δημότες. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του ραδιοφώνου του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, φιλοξενήθηκε ο Θωμάς Χαριτάκης, επικεφαλής της μειοψηφίας του συνδυασμού «Συνεργασία Δημοτών» στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου.

Η συζήτηση είχε απολογιστικό χαρακτήρα, καθώς στο επίκεντρο βρέθηκε η μέχρι σήμερα πορεία της αντιπολίτευσης, αλλά και η αξιολόγηση της δημοτικής διοίκησης κατά τη διάρκεια της τριετούς αυτοδιοικητικής περιόδου.

Ο κ. Χαριτάκης άσκησε έντονη κριτική στην παρούσα δημοτική αρχή, υποστηρίζοντας ότι χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή συντονισμό, αδυναμία παραγωγής ουσιαστικού έργου και απόσταση ανάμεσα στις εξαγγελίες και στα αποτελέσματα που βλέπουν οι δημότες στην καθημερινότητά τους.

«3 χρόνια μετά την ανάληψη της διοίκησης είναι αρκετά για να καταλάβουμε πως κινείται η δημοτική αρχή. Δεν έχουμε ανάγκη από άλλες εξαγγελίες αλλά από απτά έργα και αποτελέσματα. Από σχολική στέγη και παραλιακό μέχρι αγροτική οδοποιία. Ο πολίτης δε βλέπει πρόοδο ούτε βελτίωση στην καθημερινότητά του.»

Τριετής απολογισμός της αντιπολίτευσης

Ένα από τα βασικά σημεία της συνέντευξης ήταν ο απολογισμός της παρουσίας της «Συνεργασίας Δημοτών» στη θέση της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αντιπολίτευση, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της, έχει ως βασικό ρόλο να ελέγχει τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής, να αναδεικνύει προβλήματα και να καταθέτει προτάσεις για ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο και τους κατοίκους του.

Στο πλαίσιο αυτό, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο ασκείται ο έλεγχος της δημοτικής διοίκησης, στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και στα αποτελέσματα που έχουν προκύψει για σημαντικά ζητήματα της περιοχής.

Η αποτίμηση της τριετίας αποτέλεσε παράλληλα αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την πορεία του Δήμου Αγίου Νικολάου και τις προτεραιότητες που, κατά την άποψη της αντιπολίτευσης, θα έπρεπε να έχουν τεθεί.

Χρηματοδοτήσεις και μελέτες που δεν αξιοποιήθηκαν

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και των μελετών, με τον Θωμά Χαριτάκη να θέτει το θέμα των χρημάτων και των ευκαιριών που, όπως υποστήριξε, χάθηκαν για τον Δήμο.

Η αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση έργων υποδομής, παρεμβάσεων στην καθημερινότητα και αναπτυξιακών σχεδιασμών.

Για έναν Δήμο όπως ο Άγιος Νικόλαος, η έγκαιρη προετοιμασία ώριμων μελετών, η παρακολούθηση των προσκλήσεων χρηματοδότησης και η αποτελεσματική διεκδίκηση πόρων μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την εξέλιξη σημαντικών έργων.

Η κριτική του επικεφαλής της μειοψηφίας εστίασε στο κατά πόσο η σημερινή δημοτική διοίκηση αξιοποίησε τις δυνατότητες που υπήρχαν και αν υπήρξε η απαιτούμενη προετοιμασία για τη διεκδίκηση και υλοποίηση έργων.

Υποσχέσεις, σχεδιασμοί και έλλειψη συντονισμού

Ένα ακόμη βασικό σημείο της συνέντευξης αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τον κ. Χαριτάκη, λειτουργεί η σημερινή δημοτική αρχή.

Ο ίδιος περιέγραψε μια εικόνα διοίκησης στην οποία κυριαρχούν οι υποσχέσεις, οι γενικές εξαγγελίες, οι πολλές απ’ευθείας αναθέσεις και οι αφηρημένοι σχεδιασμοί, χωρίς την αντίστοιχη παραγωγή συγκεκριμένου και μετρήσιμου έργου.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρέθηκε ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών, η ιεράρχηση των αναγκών και η δυνατότητα της δημοτικής αρχής να μετατρέπει τις εξαγγελίες σε παρεμβάσεις με απτό αποτέλεσμα.

Το ζήτημα της αποτελεσματικότητας μιας δημοτικής διοίκησης δεν κρίνεται μόνο από τις προθέσεις ή τις ανακοινώσεις της. Κρίνεται από τον προγραμματισμό, την υλοποίηση των αποφάσεων, την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την επίλυση προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Η επόμενη ημέρα για τον Δήμο Αγίου Νικολάου

Η συζήτηση με τον Θωμά Χαριτάκη στον Δίαυλο Κρήτης ανέδειξε την έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την πορεία της δημοτικής διοίκησης και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Δήμου.

Οι χρηματοδοτήσεις, οι μελέτες, η παραγωγή έργου και η αποτελεσματικότητα του διοικητικού μηχανισμού αποτελούν ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της συζήτησης για την επόμενη ημέρα του Αγίου Νικολάου.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει αφορά το κατά πόσο οι σχεδιασμοί και οι εξαγγελίες μπορούν να μετατραπούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους δημότες, με σαφές χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικό αποτύπωμα στην πόλη και τις δημοτικές κοινότητες.

Η συνέντευξη στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» έδωσε βήμα στην πλευρά της μειοψηφίας να παρουσιάσει τη δική της αποτίμηση για την τριετία και να καταθέσει τις ενστάσεις της σχετικά με τη λειτουργία της σημερινής δημοτικής αρχής.