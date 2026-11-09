Απάντηση σε ανακοίνωση Θ. Χαριτάκη «Συνεργασία Δημοτών»

Η αναμόρφωση του Οργανισμού Υπηρεσίας του Δήμου είναι δέσμευσή μας – Η αλήθεια για τις θέσεις των Παιδικών Σταθμών.

Σε απάντηση της ανακοίνωσης του κ. Θωμά Χαριτάκη και της παράταξης «Συνεργασία Δημοτών», οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα με γεγονότα και έγγραφα, όχι με εντυπώσεις.

Η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αγίου Νικολάου αποτελούν προεκλογική μας δέσμευση, την οποία αρχίσαμε να υλοποιούμε ήδη από το 2024, όταν καταρτίσαμε και ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρώτη πρόταση αναμόρφωσης.

Το 2025, μετά τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (έγγραφο 8604/19.11.2025), προχωρήσαμε στις αναγκαίες αλλαγές. Στη συνέχεια, αναμέναμε την ολοκλήρωση των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα τέλη Ιουνίου 2026, ώστε να περιοριστεί η ανάγκη νέων τροποποιήσεων αμέσως μετά την έγκριση του Οργανισμού.

Στις 4 Αυγούστου 2026, με την απόφαση 174/2026, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τη συνολική αναμόρφωση του ΟΕΥ.

Γιατί επιμένουμε στην αναμόρφωσή του;

Επειδή ο ισχύων Οργανισμός, που ανάγεται ουσιαστικά στο 2011, είναι πλέον παρωχημένος και περιορίζει σοβαρά τη δυνατότητα του Δήμου να οργανωθεί σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες και να προσλάβει το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του.

Χωρίς έναν σύγχρονο ΟΕΥ, ο Δήμος δυσκολεύεται να οργανωθεί και στελεχωθεί επαρκώς, να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, να εκπονεί περισσότερες μελέτες, να υλοποιεί περισσότερα έργα και να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους δημότες.

Κάθε καθυστέρηση ή εμπόδιο στη συνολική αναμόρφωση παρατείνει ουσιαστικά τον εγκλωβισμό του Δήμου σε έναν παρωχημένο Οργανισμό.

Τι συνέβη με τις οργανικές θέσεις των Παιδικών Σταθμών;

Στην απόφαση 174/2026 περιλήφθηκε πρόβλεψη για τη σύσταση οργανικών θέσεων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για να υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης πλέον μονίμων υπαλλήλων. Θεωρήσαμε χρέος μας να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν.

Η πρώτη σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (43691) εκδόθηκε στις 4 Αυγούστου, την ίδια ημέρα που συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο, και περιήλθε επισήμως στον Δήμο μόλις στις 20 Αυγούστου, όταν και πρωτοκολλήθηκε.

Ακολούθησαν νέες οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (8122/14.09.2026) και νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (55300/06.10.2026), που εξειδίκευσαν περαιτέρω τη διαδικασία.

Ο Δήμος, ωστόσο, είχε ήδη ψηφίσει χωριστή απόφαση για τις συγκεκριμένες θέσεις στις 9 Σεπτεμβρίου (187/2026).

Το διάστημα μέχρι την υποβολή των αποφάσεων αφορούσε την καθαρογραφή τους, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την εξέταση ενστάσεων που είχαν υποβληθεί και την ολοκλήρωση του φακέλου.

Οι αποφάσεις υποβλήθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις 14 Οκτωβρίου 2026, εντός της τότε προβλεπόμενης προθεσμίας της 15ης Οκτωβρίου, όπως καταγράφεται και στο έγγραφο 9179/26.10.2026 της ίδιας υπηρεσίας.

Επειδή οι δύο αποφάσεις υποβλήθηκαν μαζί, η απόφαση 187/2026 διαμορφώθηκε σε συνάρτηση με τον νέο Οργανισμό, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη διαδοχικών τροποποιήσεων.

Η Αποκεντρωμένη δεν απέρριψε τη σύσταση των θέσεων. Ζήτησε συγκεκριμένες διορθώσεις: να τροποποιηθεί το άρθρο 23 του ισχύοντος ΟΕΥ, να αναμορφωθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας των θέσεων και να προσαρμοστεί η διατύπωση των προϋποθέσεων διορισμού. Παράλληλα, οι νεότερες εγκύκλιοι εξειδίκευσαν τον τρόπο αποτύπωσης των κλάδων και των ειδικοτήτων.

Θα είχαν αποφευχθεί οι διορθώσεις με την πρόταση Χαριτάκη;

Ο κ. Χαριτάκης υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του ότι, εάν είχε γίνει δεκτή η πρότασή του για χωριστή απόφαση στις 4 Αυγούστου, θα είχαν αποφευχθεί οι καθυστερήσεις.

Παραλείπει, όμως, ότι ο Δήμος έλαβε χωριστή απόφαση ήδη στις 9 Σεπτεμβρίου και ότι οι μεταγενέστερες εγκύκλιοι επέβαλαν αλλαγές τόσο στον πίνακα των οργανικών θέσεων όσο και στις προβλεπόμενες ειδικότητες.

Επομένως, ακόμη και αν είχε υιοθετηθεί η πρότασή του, η απόφαση θα χρειαζόταν εκ νέου τροποποίηση για να προσαρμοστεί στις νεότερες οδηγίες.

Είναι εύκολο, αλλά και ανεύθυνο πολιτικά, να εμφανίζεται κανείς εκ των υστέρων δικαιωμένος, επικαλούμενος απαιτήσεις που δεν είχαν ακόμη εξειδικευτεί όταν διατύπωνε την πρότασή του.

Άλλωστε, με το άρθρο 85 του ν. 5351/2026, η προθεσμία παρατάθηκε έως τις 30 Νοεμβρίου για όλους τους Δήμους, ενώ η σχετική προθεσμία προγραμματισμού προσλήψεων μετατέθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2027.

Οι διαδοχικές εγκύκλιοι και η νέα νομοθετική ρύθμιση δείχνουν ότι το θεσμικό πλαίσιο εξελισσόταν για το σύνολο των Δήμων.

Ας μην χρησιμοποιεί, λοιπόν, ο κ. Χαριτάκης τις αναγκαίες διαδικαστικές διορθώσεις για να ασκεί αντιπολίτευση, παρουσιάζοντάς τες σαν δήθεν αποτυχίες της Δημοτικής Αρχής. Η πολιτική κριτική είναι θεμιτή, αλλά οφείλει να στηρίζεται στα πραγματικά γεγονότα και όχι στη δημιουργία εντυπώσεων.

Η αρμόδια υπηρεσία επανεξετάζει ήδη τις οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες. Η τροποποίηση του άρθρου 23 προωθείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου, ώστε να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη πριν από τις 30 Νοεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται λύσεις, όχι ανησυχία

Αναγνωρίζουμε την πολύτιμη προσφορά των εργαζομένων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. Προτεραιότητά μας είναι η αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων στελέχωσης των κοινωνικών δομών και η υπεύθυνη ενημέρωσή τους, χωρίς να καλλιεργείται αδικαιολόγητη ανασφάλεια.

Καταγράφουμε θετικά τη δήλωση της μείζονος μειοψηφίας ότι θα στηρίξει την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αναμένουμε να το πράξει και στην ψηφοφορία.

Η Δημοτική Αρχή δεν επιδιώκει απλώς την τροποποίηση άρθρων και πινάκων. Επιδιώκει έναν σύγχρονο Οργανισμό που θα επιτρέψει τη στελέχωση των υπηρεσιών με το προσωπικό που πραγματικά χρειάζονται.

Αυτή ήταν η προεκλογική μας δέσμευση. Αυτή την προσπάθεια ξεκινήσαμε το 2024 και συνεχίζουμε με συνέπεια.

Δεν θα εγκαταλείψουμε την αναγκαία αναμόρφωση του ΟΕΥ για χάρη μιας αντιπαράθεσης εντυπώσεων.