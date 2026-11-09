Επιμορφωτικό πρόγραμμα της ΔΔΕ Λασιθίου «Σχολείο – Οικογένεια – Κοινότητα – Η σχεσιακή οικολογία της εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση, καθώς έχουν ήδη καταγραφεί 108 συμμετοχές εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, ξεκινά τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, στην Αίθουσα Φυσικών Επιστημών του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

«Σχολείο – Οικογένεια – Κοινότητα: Η σχεσιακή οικολογία της εκπαίδευσης – Ψυχολογικές, συστημικές και συμβουλευτικές προσεγγίσεις στη συνεργασία σχολείου και οικογένειας».

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες μαθητών και μαθητριών.

Την επιστημονική ευθύνη και τη διδασκαλία του προγράμματος έχει ο κ. Ευστράτιος Παπάνης, ο οποίος θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες σε μια ουσιαστική διερεύνηση των σχέσεων και των δυναμικών που αναπτύσσονται ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 50 ωρών και θα υλοποιηθεί από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Ιούνιο του 2027, με συνδυασμό διά ζώσης συναντήσεων, σύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης και ασύγχρονης μελέτης.

Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, η κατανόηση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές σχέσεις και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και υποστηρικτικής συνομιλίας.

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μελέτες περιστατικών, συζητήσεις και αναστοχασμό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα όπως η συναισθηματική ρύθμιση, η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία, η ψυχολογική ανθεκτικότητα και η δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου γύρω από το παιδί.

Η συμμετοχή 108 εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ουσιαστικών γεφυρών επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, καθώς και προς τον κ. Ευστράτιο Παπάνη για τη συνεργασία και την επιστημονική συμβολή του.

Γιατί το σχολείο δεν μπορεί να πορεύεται μόνο του. Η εκπαίδευση γίνεται ουσιαστικότερη όταν σχολείο, οικογένεια και κοινότητα συναντιούνται, επικοινωνούν και συνεργάζονται με κοινό επίκεντρο το παιδί.

Εκ της Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου