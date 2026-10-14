Νίκος Καμινογιαννάκης στον «Δίαυλο Κρήτης»: Καμπανάκι από τους αστυνομικούς του Λασιθίου για τις μεταναστευτικές ροές στην Ιεράπετρα

Το ζήτημα των συνεχόμενων μεταναστευτικών αφίξεων στην Ιεράπετρα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές υπηρεσίες του Λασιθίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο Νίκος Καμινογιαννάκης, γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, μεταφέροντας τους προβληματισμούς των αστυνομικών για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών.

Η επιστολή της Ένωσης και οι προειδοποιήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου και η οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, έχει αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς.

Μέσα από την παρέμβασή της, η Ένωση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνεχείς αφίξεις στην περιοχή της Ιεράπετρας, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που δημιουργούνται στην επιχειρησιακή λειτουργία των υπηρεσιών και την αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης της κατάστασης με τα διαθέσιμα μέσα και το υπάρχον προσωπικό.

Το ζήτημα, όπως αναδείχθηκε στη συζήτηση, δεν αφορά μόνο την καταγραφή και την αρχική διαχείριση των αφίξεων, αλλά και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται μετά τον εντοπισμό και την άφιξη των μεταναστών, από την ταυτοποίηση έως τη μεταφορά και την περαιτέρω διαχείρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η πίεση στις αστυνομικές υπηρεσίες του Λασιθίου

Ο Νίκος Καμινογιαννάκης αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες, παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η διαχείριση των συνεχόμενων αφίξεων απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό, κατάλληλες υποδομές, μέσα και συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Όταν οι ανάγκες αυξάνονται και οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν, δημιουργείται πρόσθετη πίεση στην καθημερινή λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Ένωσης, η κατάσταση απαιτεί άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διαχείριση των αφίξεων και να μην επιβαρύνεται περαιτέρω η λειτουργία των υπηρεσιών του νομού.

Ζητούμενο η ουσιαστική παρέμβαση της Πολιτείας

Στη συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη τέθηκε το ζήτημα της ανάγκης για συγκεκριμένες λύσεις, ενίσχυση των υπηρεσιών και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Η επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου επιχειρεί να αναδείξει τις διαστάσεις του προβλήματος και να ζητήσει την παρέμβαση εκείνων που έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και τη διαχείριση των αφίξεων.

Η κατάσταση στην Ιεράπετρα αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για την περιοχή, καθώς οι συνεχείς αφίξεις δημιουργούν αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες και απαιτούν αποτελεσματική ανταπόκριση από τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαδικασία.

Η συνέντευξη του Νίκου Καμινογιαννάκη στον Δίαυλο Κρήτης ανέδειξε τις ανησυχίες των αστυνομικών του Λασιθίου και το αίτημά τους για ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, με επαρκές προσωπικό, κατάλληλες υποδομές και συγκεκριμένο σχεδιασμό.

Το βασικό ζητούμενο, όπως προκύπτει από την παρέμβαση της Ένωσης, είναι να υπάρξει έγκαιρη ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς, ώστε η διαχείριση των μεταναστευτικών αφίξεων να γίνεται με τρόπο οργανωμένο, αποτελεσματικό και με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χωρίς να τίθεται σε διαρκή δοκιμασία η λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών του Λασιθίου.