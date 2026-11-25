Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Ελληνική Αστυνομία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενάντια στη βία, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης, της πρόληψης και της κινητοποίησης της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ημέρας, σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει ως στόχο την ανάδειξη του προβλήματος και την ενίσχυση της συλλογικής προσπάθειας για την αντιμετώπισή του.

Η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί βασικό πυλώνα στην πρόληψη και την καταστολή περιστατικών βίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη ουσιαστικής υποστήριξης των θυμάτων.

Μια ημέρα δράσης και αφύπνισης

Η 25η Νοεμβρίου δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική ημερομηνία, αλλά μια ημέρα δράσης, αφύπνισης και κοινωνικής ευθύνης. Η αναγνώριση των συνεπειών της βίας και η έμπρακτη αντίδραση απέναντι σε κάθε μορφή της αποτελούν σημαντικά βήματα για την εξάλειψη του φαινομένου.

«Σπάσε τη σιωπή, είμαστε εδώ»

Το κεντρικό μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας αντηχεί σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και σε κάθε γωνιά του κόσμου, ενθαρρύνοντας τα θύματα να μιλήσουν και να αναζητήσουν υποστήριξη.

Το δικαίωμα στη ζωή, την προσωπική ασφάλεια και την ελευθερία είναι θεμελιώδες και αδιαπραγμάτευτο για κάθε άνθρωπο.

Η αντιμετώπιση της βίας αποτελεί υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας και απαιτεί διαρκή προσπάθεια, συνεργασία και μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης.