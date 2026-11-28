Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στα νότια της Κρήτης, με τα αλλεπάλληλα περιστατικά να διατηρούν σε διαρκή κινητοποίηση τις λιμενικές αρχές του νησιού.

Στο ήδη επιβαρυμένο σκηνικό των τελευταίων ημερών έρχονται να προστεθούν νέα περιστατικά που αφορούν συνολικά περισσότερους από 350 μετανάστες, στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων και της Γαύδου, αλλά και στις νότιες ακτές των Χανίων.

Μεταξύ άλλων, περίπου 184 μετανάστες περισυνελέγησαν από το Λιμενικό Σώμα σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην πρώτη επιχείρηση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε δύο λέμβους, στις οποίες επέβαιναν συνολικά περίπου 104 μετανάστες, οι οποίοι περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Λίγο αργότερα, σήμανε εκ νέου συναγερμός, καθώς εντοπίστηκε και τρίτη λέμβος, σε απόσταση 24 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με περίπου 80 επιβαίνοντες. Και σε αυτή την περίπτωση ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από το Λιμενικό.

Την ίδια ώρα, άλλα 133 άτομα εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου, ενώ επιπλέον 36 μετανάστες αποβιβάστηκαν στην παραλία Τρυπητή των Σφακίων.

Οι αλλεπάλληλες αφίξεις, σε διαφορετικά σημεία της νότιας Κρήτης, καταδεικνύουν την έκταση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καλούνται να διαχειριστούν τόσο τις αυξημένες ανάγκες των επιχειρήσεων διάσωσης όσο και εκείνες της υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας των ανθρώπων που φτάνουν στην Κρήτη.