Σε τροχιά ουσιαστικής ενίσχυσης εισέρχονται οι δημόσιες δομές υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου υπό τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μιχάλης Κλώντζας, ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Νεκτάριος Παπαβασιλείου, ο κοινός Διοικητής των Νοσοκομείων Λασιθίου Νίκος Κοκκίνης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου Κώστας Νικολαράκης, καθώς και οι υποδιοικητές των νοσοκομείων Ιεράπετρας Γιώργος Μπαρμπούνης, Σητείας Νίκος Σολυδάκης και Νεάπολης Ειρήνη Κουτάντου.

Η Περιφέρεια Κρήτης ανταποκρίνεται στο αίτημα της Διοίκησης των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Λασιθίου με χρηματοδοτικό πακέτο 4 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε εξοπλισμό, υποδομές και μελέτη για στατική επάρκεια. Κορυφαία προτεραιότητα αποτελεί η προμήθεια σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, τερματίζοντας την πολυετή ταλαιπωρία μετακίνησης των ασθενών στο Ηράκλειο. Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι πολεοδομικές εγκρίσεις για το ΚΕΦΙΑΠ Νεάπολης, ώστε να δημοπρατηθεί το συντομότερο.

Στ. Αρναουτάκης: «Αποφασιστική στήριξη στη δημόσια υγεία»

«Είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικούμε πόρους και να συμβάλλουμε αποφασιστικά υπέρ της δημόσιας υγείας», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, σημειώνοντας την άμεση χρηματοδότηση των παρεμβάσεων.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη στελέχωσης των νοσοκομείων με γιατρούς και νοσηλευτές, ευχαριστώντας θερμά το προσωπικό για την καθημερινή του προσφορά.

Από την πλευρά του, ο κοινός Διοικητής των Νοσοκομείων Λασιθίου Νίκος Κοκκίνης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη διαρκή στήριξη, επισημαίνοντας ότι η κοινή πρόταση των τεσσάρων νοσοκομείων εστιάζει στον μαγνητικό τομογράφο, στον βιοϊατρικό εξοπλισμό και στη μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας του νοσοκομείου της πρωτεύουσας του νομού.