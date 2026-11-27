Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής και της επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 26/11/2026, με την έγκριση της έκθεσης μετατροπής και του νέου καταστατικού της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) σε μονομετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «ΝΕΑΡΧΟΣ – Αναπτυξιακή Δήμου Αγίου Νικολάου» και διακριτικό τίτλο «ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Ε.».

Η απόφαση αποτελεί συνέχεια εκείνης της 21ης Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν. 5314/2026), που ορίζει την 31η Δεκεμβρίου 2026 ως καταληκτική ημερομηνία για τη μετατροπή.

Κατά την εισήγησή του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης παρουσίασε τις οικονομικές και θεσμικές παραμέτρους της μετατροπής και τις νέες αναπτυξιακές δυνατότητες, υπογραμμίζοντας ότι: «ο νόμος μάς υποχρεώνει να αλλάξουμε το θεσμικό καθεστώς της ΔΑΕΑΝ. Το πώς, όμως, θα αξιοποιήσουμε αυτή την αλλαγή είναι δική μας επιλογή. Και εμείς θέλουμε να μετατρέψουμε αυτή τη νομοθετική υποχρέωση σε μια πραγματική ευκαιρία για τον Δήμο μας».

Οικονομική βάση και διασφάλιση του δημοτικού χαρακτήρα

Η ΔΑΕΑΝ, με συνεχή λειτουργία από το 2009, διαθέτει σημαντική οικονομική και επιχειρησιακή βάση. Το 2025 παρουσίασε κύκλο εργασιών περίπου 1,8 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια σχεδόν 700.000 ευρώ, μετοχικό κεφάλαιο 600.000 ευρώ, θετικό οικονομικό αποτέλεσμα και απασχολούσε κατά μέσο όρο 45 εργαζομένους.

Με τη μετατροπή:

Ο Δήμος παραμένει μοναδικός μέτοχος, με ποσοστό 100%, χωρίς να απαιτείται νέα οικονομική εισφορά ή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Διατηρείται η νομική προσωπικότητα της εταιρείας και διασφαλίζεται η συνέχεια των συμβάσεων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της, καθώς και των θέσεων και των όρων εργασίας του προσωπικού.

Συνεχίζονται οι υφιστάμενες δραστηριότητες, όπως η διαχείριση της Μαρίνας, των παραλιών και των παραχωρημένων εγκαταστάσεων.

Ενισχύονται οι διαδικασίες ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Νέες δυνατότητες για έργα και βιώσιμη ανάπτυξη

Βασική επιδίωξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι η ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών του Δήμου μέσω προγραμματικών συμβάσεων, η παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, η επιτάχυνση της ωρίμανσης μελετών και της υλοποίησης έργων, καθώς και η διεκδίκηση και αξιοποίηση περισσότερων χρηματοδοτικών ευκαιριών.

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος, στόχος είναι να υποστηριχθούν ουσιαστικά μέσω της νέας δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας οι υπηρεσίες του Δήμου, αποκτώντας περισσότερα μέσα και δυνατότητες για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους.

Στους βασικούς αναπτυξιακούς άξονες του νέου καταστατικού περιλαμβάνονται:

Η οργανωμένη διαχείριση και προώθηση του τουριστικού προορισμού (DMO), η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η γαλάζια οικονομία και η περιβαλλοντική πιστοποίηση ακτών και τουριστικών λιμένων.

Η ανάπτυξη της ενδοχώρας και των χωριών, η ανάδειξη του Οροπεδίου Καθαρού, των πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών, των τοπικών προϊόντων και η σύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα.

Η αξιοποίηση δημοτικών ακινήτων, η δημιουργία χώρων στάθμευσης, η αναβάθμιση αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, όπως το ΡΕΞ, και η βελτίωση της καθολικής προσβασιμότητας.

Η υποστήριξη δράσεων για την προσιτή κατοικία, τη στέγαση εργαζομένων κρίσιμων υπηρεσιών και τη δημογραφική ενίσχυση.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η κλιματική ανθεκτικότητα, η κυκλική οικονομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Η προσέλκυση επενδύσεων, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα.

«Θέλουμε η ανάπτυξη να μην περιορίζεται στις παράκτιες τουριστικές περιοχές, αλλά να φτάνει και στην ενδοχώρα, σε κάθε χωριό του Δήμου μας», τόνισε ο κ. Μενεγάκης.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι δεν συνεπάγεται αυτομάτως παραχώρηση περιουσίας ή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, καθώς απαιτούνται επιμέρους νόμιμες αποφάσεις, κατάλληλη στελέχωση, οικονομική συνέπεια και συγκεκριμένος προγραμματισμός.

«ΝΕΑΡΧΟΣ»: Ένα όνομα με ιστορία, ταυτότητα και προοπτική

Η ονομασία αντλεί την έμπνευσή της από τον Νέαρχο, τον σπουδαίο Κρητικό ναύαρχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εξερευνητή και θαλασσοπόρο, που συνδέεται ιστορικά με την αρχαία Λατώ και του οποίου το όνομα τιμά και το Πολεμικό Ναυτικό με τη νέα ομώνυμη φρεγάτα.

Η επιλογή συνδέει την ιστορία του τόπου με το μέλλον του, συμβολίζοντας την εξωστρέφεια, την τόλμη, την πρωτοβουλία και την αναζήτηση νέων οριζόντων.

Ένα διαχρονικό εργαλείο ανάπτυξης

Με όραμα έναν Δήμο δώδεκα μηνών, με ζωντανή οικονομία, ζωντανά χωριά και περισσότερες ευκαιρίες, ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι το εγχείρημα αφορά και τις επόμενες δημοτικές αρχές, απευθύνοντας κάλεσμα συνεργασίας προς όλες τις παρατάξεις.

«Η επιτυχία του Αναπτυξιακού Οργανισμού δεν θα κριθεί από το πόσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται στο καταστατικό του, αλλά από το έργο που θα παράγει και από το κατά πόσο αυτό το έργο θα βελτιώνει τη ζωή των δημοτών μας», σημείωσε ο Δήμαρχος.