Στην υλοποίηση της πρώτης φάσης πεζοδρόμησης του μεγαλύτερου μέρους της κεντρικής πλατείας Αγίου Νικολάου (πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου) και των γύρω οδών προχωρά ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026, του προγραμματισμού σταδιακής υλοποίησης της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής οργάνωσης και την εξέταση των αναγκαίων μεταβατικών ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης.

Μετά την έγκριση του εν λόγω προγραμματισμού, οι προκαταρκτικές εργασίες της πρώτης φάσης ξεκίνησαν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 και προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν περίπου σε μία εβδομάδα, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτες συνθήκες.

Η παρέμβαση αποτελεί σημαντικό πρώτο βήμα προς τη συνολική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Αγίου Νικολάου και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για την αναβάθμιση του κέντρου, την απόδοση περισσότερου δημόσιου χώρου στους πεζούς, τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση της εμπορικής και κοινωνικής ζωής της πόλης.

Η πεζοδρόμηση της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου και των γύρω οδών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 294/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 419/2026 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 1338/11.03.2026), περνά πλέον στο στάδιο της υλοποίησης. Στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης βρέθηκαν οι επιμέρους αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ο τρόπος σταδιακής εφαρμογής της, με γνώμονα την ομαλή μετάβαση της πόλης στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον λόγο έλαβαν και πολίτες, καθώς και εκπρόσωποι του Σωματείου Ταξί, οι οποίοι διατύπωσαν τις απόψεις τους σχετικά με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

Σε δύο φάσεις η εφαρμογή της πεζοδρόμησης

Η εφαρμογή της πεζοδρόμησης σε δύο διαδοχικές φάσεις αποσκοπεί στην ομαλότερη προσαρμογή της πόλης στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα, πριν από την υλοποίηση των οριστικών κατασκευαστικών παρεμβάσεων.

Κατά την πρώτη φάση θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διαμορφώσεις, τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και οι αναγκαίες κυκλοφοριακές προσαρμογές, με ιδιαίτερη μέριμνα για την πρόσβαση στις ιδιοκτησίες, την τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και τη διατήρηση, κατά το δυνατόν, των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου.

Η πρώτη φάση θα έχει παράλληλα πιλοτικό χαρακτήρα, παρέχοντας τη δυνατότητα καταγραφής και αξιολόγησης τυχόν δυσλειτουργιών και πρόσθετων αναγκών που θα αναδειχθούν κατά την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

Τα δεδομένα αυτά θα αξιοποιηθούν κατά την εκπόνηση των μελετών και τον σχεδιασμό της δεύτερης φάσης, η οποία περιλαμβάνει τη συνολική ανάπλαση της πλατείας και των γύρω οδών, με κατασκευαστικές παρεμβάσεις, νέες επιστρώσεις αντί της σημερινής ασφάλτου και συνολική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Απευθείας στην οριστική της θέση η πιάτσα των ταξί

Αναφορά κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε στο ζήτημα της μετεγκατάστασης της πιάτσας των ταξί, για το οποίο είχαν προηγηθεί συζητήσεις με τους εκπροσώπους του Σωματείου Ταξί και εξέταση των αντιρρήσεων και των εναλλακτικών προτάσεών τους.

Η κατάργηση της υφιστάμενης πιάτσας στην περιοχή της πλατείας έχει ήδη αποφασιστεί και εγκριθεί στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την πεζοδρόμηση, ενώ η νέα χωροθέτησή της, απέναντι από την είσοδο του χώρου στάθμευσης της Μαρίνας, έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 79/2026 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού εφαρμογής των δύο αυτών αποφάσεων, προτιμήθηκε η απευθείας μεταφορά της πιάτσας στην οριστική της θέση, χωρίς την ενδιάμεση προσωρινή χωροθέτηση απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, η οποία είχε προταθεί ως εναλλακτική δυνατότητα από τον συγκοινωνιολόγο για την πρώτη φάση.

Η οριστική θέση στη Μαρίνα θεωρήθηκε από τη Δημοτική Αρχή ως η πλέον κατάλληλη, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς κατασκευαστικές παρεμβάσεις και εκτός των άλλων προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλών κατευθύνσεων εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού (προς λιμάνι/κέντρο, περιφερειακό Μαρίνας, οδό Κοντογιάννη και Δημοκρατίας).

Με την επιλογή αυτή αποφεύγονται δύο διαδοχικές μετακινήσεις της πιάτσας, ενώ διατηρείται διαθέσιμος ο χώρος απέναντι από την Αγία Τριάδα για την εξυπηρέτηση των ευρύτερων αναγκών της περιοχής, των κατοίκων, των επιχειρήσεων και του Ιερού Ναού.

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή παραμένει ανοιχτή στην εξέταση πρακτικών λύσεων για τη διευκόλυνση των ελιγμών των ταξί, ακόμη και μέσω του χώρου στάθμευσης της Μαρίνας, εφόσον αυτό είναι εφικτό και ασφαλές, καθώς και στη μελλοντική αναβάθμιση της νέας θέσης με τη δημιουργία οργανωμένου σημείου αναμονής με κιόσκι.

Με προτεραιότητα στους μόνιμους κατοίκους η μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης

Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν επίσης οι αντιρρήσεις και τα αιτήματα που διατυπώθηκαν μέσω υπομνήματος κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής του πρώην Ειρηνοδικείου, αναφορικά με την πεζοδρόμηση των οδών Θέμιδος, Αρκαδίου και Γαβριήλ και τις ανάγκες στάθμευσης των μονίμων κατοίκων.

Ο Δήμος αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες της περιοχής και εξετάζει λύσεις για την πρόσβαση στις ιδιοκτησίες, την τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες και τη στάθμευση των μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδιασμού της πεζοδρόμησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, με προτεραιότητα στους μόνιμους κατοίκους.

Βασική επιδίωξη είναι η πλειονότητα των θέσεων στην περιοχή εφαρμογής του συστήματος να διατεθεί αποκλειστικά στους μόνιμους κατοίκους, με ειδική σήμανση και κάρτα μονίμου κατοίκου, ενώ θα προβλεφθούν και θέσεις επισκεπτών με περιορισμένη χρονική διάρκεια στάθμευσης.

Κατά την εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης υπογράμμισε την ανάγκη εξισορρόπησης των επιμέρους αναγκών με γνώμονα το συνολικό όφελος της πόλης.

Μια πλατεία ανοιχτή και ασφαλής για τους πεζούς

Αναφερόμενος στη φιλοσοφία της παρέμβασης, ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή υποστήριξε εξαρχής την πεζοδρόμηση του μεγαλύτερου μέρους της πλατείας, σε αντίθεση με την πρόταση της πλειονότητας της δημοτικής μειοψηφίας για πεζοδρόμηση μόνο των ημικυκλικών τμημάτων της και διατήρηση της διαμπερούς κυκλοφορίας από Ν. Πλαστήρα προς Κοντογιάννη, παράλληλα από Σ. Βενιζέλου προς λιμάνι και τη διατήρηση της πιάτσας των ταξί στην οδό Αρκαδίου.

Όπως εξήγησε, ο εγκεκριμένος σχεδιασμός αποδίδει μεγαλύτερο ενιαίο χώρο στους πεζούς, διαμορφώνοντας συνθήκες ασφάλειας και απρόσκοπτου περιπάτου, χωρίς την κυκλοφορία οχημάτων εκατέρωθεν.

«Θέλουμε ένα πιο ζωντανό, πιο λειτουργικό, πιο ανθρώπινο και πιο προσβάσιμο κέντρο. Μια πόλη ευχάριστη για τους επισκέπτες της, αλλά πρωτίστως για τους συμπολίτες μας που ζουν σε αυτήν δώδεκα μήνες τον χρόνο», σημείωσε ο Δήμαρχος.

Η πεζοδρόμηση και η μετέπειτα ανάπλαση της πλατείας, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις στον παραλιακό χώρο και σε άλλα σημεία της πόλης, εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Με τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο Δήμος θα προχωρά στις αναγκαίες βελτιώσεις, με στόχο η πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, διαχρονικό σημείο αναφοράς για τον Άγιο Νικόλαο, να εξελιχθεί σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης, περιπάτου και καθημερινής ζωής, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους.