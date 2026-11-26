Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου διοργάνωσε συμβολική δράση φωταγώγησης του βράχου της λίμνης του Αγίου Νικολάου, από τις 18:00 έως αργά το βράδυ. Αστυνομικοί μοίρασαν στους πολίτες ενημερωτικά φυλλάδια και γλυκίσματα που περιείχαν ένα ιδιαίτερο μήνυμα ευαισθητοποίησης.

Δηλώσεις έκανε ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Λασιθίου, κος Κώστας Φραγκάκης, ο οποίος ανέφερε ότι η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει με σοβαρότητα κάθε καταγγελία λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των θυμάτων και ενεργοποιώντας τους προβλεπόμενους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των περιστατικών και την απόδοση ευθυνών.

Στις δράσεις της ΕΛΑΣ παρευρέθηκε και ο κος Αντώνης Μαυρής:

Να σημειώσουμε ότι, στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «25 ημέρες δράσης: Μία φωνή, για μία ζωή», η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε δράσεις σε σχολεία του νομού όπου υπήρχε εξαιρετική συμμετοχή των μαθητών. Συζητήθηκαν κυρίως για το πώς μπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα σημάδια κακοποίησης, για τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης και για το πώς η Ελληνική Αστυνομία στέκεται δίπλα σε κάθε θύμα. Η ΕΛΑΣ συνεχίζει τις δράσεις της και είναι πρόθυμη να παρευρεθεί οπουδήποτε για την ορθή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.