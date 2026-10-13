Γιώργος Βάρδας στον «Δίαυλο Κρήτης»: Καθαριότητα και ανακύκλωση στο επίκεντρο της συζήτησης

Τα ζητήματα της καθαριότητας, η κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της ανακύκλωσης και τα προβλήματα της καθημερινότητας στον Δήμο Αγίου Νικολάου βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο Γιώργος Βάρδας, πρώην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και νυν δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, ο οποίος κατέθεσε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο Δήμος στον συγκεκριμένο τομέα.

Στο επίκεντρο η λειτουργία της καθαριότητας

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας, στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και στα προβλήματα που, σύμφωνα με τον κ. Βάρδα, χρειάζονται αντιμετώπιση.

Η καθαριότητα αποτελεί ένα από τα πλέον άμεσα και καθημερινά ζητήματα για τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες του Αγίου Νικολάου. Η αποκομιδή των απορριμμάτων, η φροντίδα των κοινόχρηστων χώρων και η διατήρηση μιας καλής εικόνας στην πόλη και στους οικισμούς επηρεάζουν τόσο την ποιότητα ζωής όσο και τη συνολική εικόνα του Δήμου.

Με την εμπειρία της προηγούμενης θητείας του στον τομέα της καθαριότητας, ο Γιώργος Βάρδας αναφέρθηκε στη σημερινή κατάσταση, θέτοντας ζητήματα σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών.

Το πρόβλημα της ανακύκλωσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα της μη λειτουργίας της ανακύκλωσης, το οποίο αποτέλεσε βασικό άξονα της συνέντευξης.

Η ανακύκλωση συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση των απορριμμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την προσπάθεια περιορισμού των αποβλήτων που καταλήγουν προς τελική διάθεση. Όταν η σχετική διαδικασία δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, δημιουργούνται ερωτήματα για την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, την ενημέρωση των πολιτών και τον συνολικό σχεδιασμό της δημοτικής διαχείρισης.

Στη συζήτηση τέθηκε το ερώτημα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και ποιες ενέργειες απαιτούνται, ώστε η ανακύκλωση να αποτελέσει ξανά μια οργανωμένη και ουσιαστική υπηρεσία για τους δημότες.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας της προϋποθέτει συντονισμό, σαφές πρόγραμμα συλλογής, κατάλληλη ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών, αλλά και αποτελεσματική οργάνωση από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών.

Τα προβλήματα της καθημερινότητας στον Δήμο

Η συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη επεκτάθηκε και σε άλλα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους του Δήμου Αγίου Νικολάου, με έμφαση στις ανάγκες της καθημερινότητας και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Ο Γιώργος Βάρδας, από τη θέση του δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης, παρουσίασε τις δικές του εκτιμήσεις για τα προβλήματα που καταγράφονται, ανοίγοντας τη συζήτηση για τις ευθύνες της Δημοτικής Αρχής και τις δυνατότητες βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης έδωσε έτσι βήμα σε μια συζήτηση με άμεσο ενδιαφέρον για τους δημότες, καθώς η καθαριότητα, η ανακύκλωση και η ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών αποτελούν ζητήματα που επηρεάζουν καθημερινά την τοπική κοινωνία.

Το βασικό ζητούμενο παραμένει η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και η βελτίωση της καθημερινότητας στον Άγιο Νικόλαο, με συγκεκριμένες ενέργειες και λύσεις που θα είναι ορατές στους πολίτες.