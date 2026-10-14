Δήμαρχος Ιεράπετρας στον «Δίαυλο Κρήτης»: Έκκληση για άμεσες λύσεις στο ζήτημα των μεταναστευτικών αφίξεων

Το μεγάλο ζήτημα των συνεχόμενων μεταναστευτικών αφίξεων στην Ιεράπετρα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιοχή στη διαχείριση της κατάστασης βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο οποίος αναφέρθηκε στις διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα, στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται από τις συνεχείς αφίξεις και στην ανάγκη άμεσης παρέμβασης της Πολιτείας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Έκκληση για άμεσες λύσεις

Ο Δήμος Ιεράπετρας απευθύνει έκκληση προς όλους τους αρμόδιους φορείς, επισημαίνοντας ότι η συνεχής άφιξη μεταναστών δημιουργεί μια ολοένα πιο δύσκολη κατάσταση, την οποία οι τοπικές υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν με περιορισμένες δυνατότητες.

Στη συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, ο δήμαρχος ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη κινητοποίηση, συγκεκριμένος σχεδιασμός και ουσιαστική υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την υποδοχή των ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή, αλλά και την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών προσωρινής φιλοξενίας, την υγειονομική φροντίδα όπου απαιτείται, την καταγραφή και την ταυτοποίηση, καθώς και την έγκαιρη μεταφορά τους σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η πίεση στις υπηρεσίες και στην τοπική κοινωνία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και η Αστυνομία, οι οποίες καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες, παράλληλα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους.

Η διαχείριση των συνεχόμενων αφίξεων απαιτεί προσωπικό, υποδομές, μέσα και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Όταν οι ανάγκες αυξάνονται χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ενίσχυση, η πίεση μεταφέρεται τόσο στις υπηρεσίες όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο Δήμος Ιεράπετρας επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξουν άμεσες αποφάσεις, ώστε η περιοχή να μην παραμένει αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμένη αντιμετώπιση.

Το ζητούμενο για την επόμενη ημέρα

Η παρέμβαση του δημάρχου στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» ανέδειξε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με συγκεκριμένα μέτρα και όχι μόνο με διαπιστώσεις.

Η ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών, η πρόβλεψη κατάλληλων χώρων και διαδικασιών διαχείρισης, καθώς και ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ της Πολιτείας, της Αστυνομίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αφίξεων.

Ο Εμμανουήλ Φραγκούλης μετέφερε μέσα από τον Δίαυλο Κρήτης την ανησυχία της δημοτικής αρχής και το αίτημα για ουσιαστική ανταπόκριση από όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η Ιεράπετρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σημαντική πρόκληση, η οποία απαιτεί οργανωμένη διαχείριση, επαρκείς πόρους και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Το μήνυμα της δημοτικής αρχής είναι σαφές: απαιτούνται άμεσες και συντονισμένες λύσεις, ώστε η διαχείριση των μεταναστευτικών αφίξεων να μην επαφίεται στις περιορισμένες δυνατότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών της περιοχής.