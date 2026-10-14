Ιεράπετρα : Πρωτόγνωρη κατάσταση από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές

Μια πρωτόγνωρη κατάσταση βιώνει τις τελευταίες ημέρες η Ιεράπετρα, καθώς οι συνεχείς και αυξημένες μεταναστευτικές ροές έχουν δημιουργήσει συνθήκες εξαιρετικά μεγάλης πίεσης στην περιοχή.

Ο αριθμός των ανθρώπων που φτάνουν στη νότια Κρήτη αυξάνεται διαρκώς, με τις τελευταίες αφίξεις να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Οι εικόνες που καταγράφονται στην Ιεράπετρα αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος του προβλήματος και τις πρωτόγνωρες συνθήκες που καλούνται να διαχειριστούν τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και η τοπική κοινωνία.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει, μέσα από προηγούμενες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις της, για τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην περιοχή της Ιεράπετρας και για την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και ουσιαστικού σχεδιασμού από την Πολιτεία.

Σήμερα, η κατάσταση αναδεικνύει με τον πλέον σαφή τρόπο ότι το ζήτημα έχει λάβει διαστάσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο. Οι αστυνομικές υπηρεσίες και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ιδιαίτερα αυξημένο βάρος, την ώρα που οι αφίξεις συνεχίζονται και οι ανάγκες διαχείρισης πολλαπλασιάζονται.

Η Ιεράπετρα και συνολικά το Λασίθι δεν μπορούν να σηκώνουν μόνα τους το βάρος μιας τέτοιας κατάστασης. Η τοπική κοινωνία και οι υπηρεσίες που καλούνται να διαχειριστούν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες έχουν φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Η Ένωσή μας καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν άμεσα, να αναλάβουν τον αναγκαίο συντονισμό και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αποσυμφόρηση της περιοχής.

Οι προειδοποιήσεις μας για την εξέλιξη του φαινομένου έχουν διατυπωθεί εγκαίρως. Οι σημερινές συνθήκες επιβεβαιώνουν την ανάγκη για άμεσες αποφάσεις και ουσιαστικές λύσεις.

Η κατάσταση στην Ιεράπετρα απαιτεί άμεση κινητοποίηση. Η τοπική κοινωνία και οι υπηρεσίες δεν μπορούν να επωμίζονται επ’ αόριστον ένα βάρος που απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό, συντονισμό και άμεση παρέμβαση της Πολιτείας.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ