Κ. Σπυριδάκη: «Η Ιεράπετρα δεν είναι αποθήκη ψυχών – Η Κυβέρνηση γνώριζε, είχε προειδοποιηθεί και επέλεξε να κωφεύει»

Την άμεση παρέμβαση της Κυβέρνησης για την εκτός ελέγχου κατάσταση που επικρατεί στην Ιεράπετρα απαιτεί με νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, καταθέτοντας προς τους Υπουργούς Μετανάστευσης και Ασύλου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη Αναφορά στην οποία αποτυπώνεται η δραματική κατάσταση που επικρατεί στην Ιεράπετρα τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της 13ης Οκτωβρίου δεν προσβάλλουν μόνο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εκθέτουν ανεπανόρθωτα μια Κυβέρνηση που είχε ενημερωθεί, είχε προειδοποιηθεί και παρ’ όλα αυτά δεν φρόντισε να αποτρέψει όσα συνέβησαν.

Περίπου 760 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έναν χώρο χωρίς τις αναγκαίες υποδομές. Εκατόν πενήντα άνθρωποι βρέθηκαν ξυπόλυτοι μέσα στην καταιγίδα, χωρίς επαρκή προστασία. Δέκα έγκυες γυναίκες και είκοσι μικρά παιδιά χρειάστηκαν την παρέμβαση εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να εξασφαλίσουν προσωρινό καταφύγιο. Και την ίδια ώρα, ένας ολόκληρος Δήμος έπρεπε να απομακρύνει απορριμματοφόρα και δημοτικά οχήματα από υπόστεγο, προκειμένου να προστατεύσει ανθρώπους από τη βροχή.

«Αλήθεια, αυτή είναι η οργανωμένη διαχείριση του μεταναστευτικού από την Κυβέρνηση; Να αδειάζουμε υπόστεγα απορριμματοφόρων για να στεγάσουμε ανθρώπους; Να αναζητούμε την τελευταία στιγμή λεωφορεία; Να περιμένουμε από τους εθελοντές να καλύψουν την απουσία του κράτους; Και όλα αυτά ενώ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας εκπέμπει δημόσια SOS, δηλώνοντας ότι «δεν αντέχουμε άλλο», ενώ λιμενικοί, αστυνομικοί, δημοτικοί υπάλληλοι και εθελοντές έχουν φτάσει στα όρια των αντοχών τους», δηλώνει χαρακτηριστικά η Βουλευτής Λασιθίου στην Αναφορά της.

Η Κατερίνα Σπυριδάκη υπογραμμίζει ότι η σημερινή κατάσταση δεν προέκυψε ξαφνικά ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία ο αιφνιδιασμός.

«Εδώ και μήνες, μέσα από διαδοχικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, Ερωτήσεις και Επίκαιρες Ερωτήσεις, έχουμε αναδείξει τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, την εξάντληση των στελεχών του Λιμενικού, την ακαταλληλότητα των χώρων προσωρινής φιλοξενίας και την ανάγκη ενός σταθερού μηχανισμού μεταφοράς και αποσυμφόρησης. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, το ζήτημα της υποστελέχωσης του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας συζητήθηκε εκ νέου στη Βουλή. Η κυβερνητική απάντηση περιορίστηκε στην ανακοίνωση πέντε αποσπασμένων λιμενοφυλάκων, με μηνιαίες αποσπάσεις. Πέντε αποσπάσεις, την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι φτάνουν στις ακτές μας. Πρόχειρες μεταφορές, την ώρα που οι αφίξεις ξεπερνούν τις αναχωρήσεις. Και μια Κυβέρνηση που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια διαρκή κρίση σαν να πρόκειται για ένα περιστατικό της ημέρας».

Με την Αναφορά της, η Βουλευτής απαιτεί την άμεση αποσυμφόρηση της ΑΓΡΕΞ, την εξασφάλιση σταθερού μηχανισμού μεταφοράς, τη μόνιμη ενίσχυση του Λιμεναρχείου και της Αστυνομίας, την προστασία της υγείας και της αξιοπρέπειας των φιλοξενούμενων και την ανάληψη της ευθύνης από την κεντρική διοίκηση, με συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

«Δεν υπάρχει πια καμία δικαιολογία. Καμία. Η Κυβέρνηση γνώριζε. Είχαμε προειδοποιήσει. Είχαμε καταθέσει Ερωτήσεις, είχαμε συζητήσει Επίκαιρες στη Βουλή, είχαμε ζητήσει συγκεκριμένες λύσεις. Και τι έκανε η Κυβέρνηση; Συνέχισε να κωφεύει.

Και φτάσαμε να βλέπουμε ανθρώπους ξυπόλυτους μέσα στην καταιγίδα. Έγκυες γυναίκες και μικρά παιδιά να αναζητούν καταφύγιο. Έναν Δήμο να αδειάζει υπόστεγα απορριμματοφόρων για να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές.

Πόσο ακόμη πρέπει να εξευτελιστεί η έννοια της κρατικής ευθύνης για να κινητοποιηθεί επιτέλους η Κυβέρνηση;

Αν ένα Υπουργείο δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε την έγκαιρη μεταφορά αυτών των ανθρώπων, αν μια Κυβέρνηση δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τους ίδιους τους εργαζόμενους που καλούνται να διαχειριστούν την κρίση, τότε ποιος ακριβώς κυβερνά;

Η Ιεράπετρα δεν είναι αποθήκη ψυχών. Δεν είναι ένας τόπος στον οποίο η Κυβέρνηση μπορεί να μεταφέρει τις ευθύνες της και να αποστρέφει το βλέμμα.

Απαιτούμε λύσεις τώρα. Όχι αύριο. Όχι μετά την επόμενη κακοκαιρία. Όχι μετά την επόμενη μαζική άφιξη.

Γιατί πλέον δεν μιλάμε για έλλειψη προειδοποίησης. Μιλάμε για μια Κυβέρνηση που γνώριζε και δεν έπραξε όσα όφειλε. Και γι’ αυτό έχει ακέραιη την πολιτική ευθύνη», δήλωσε κλείνοντας η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.