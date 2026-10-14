Σύσκεψη στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και ΤΟΕΒ Οροπεδίου Λασιθίου για την πρόσφατη θεομηνία

Σύσκεψη εργασίας με πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Κ. Άρη Παπαδογιάννη – Στο επίκεντρο η αντιπλημμυρική προστασία, η θωράκιση των καλλιεργειών και η δημιουργία ομάδας ετοιμότητας.

Σύσκεψη εργασίας με αντικείμενο τη διαχείριση των συνεπειών της πρόσφατης θεομηνίας που έπληξε το Οροπέδιο Λασιθίου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.), κ. Άρη Παπαδογιάννη, παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, κ. Θοδωρή Νίνου, και του Δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου, κ. Γεωργίου Αθανασάκη και του Προέδρου του ΤΟΕΒ Οροπεδίου Λασιθίου, κ. Παναγιώτη Μπαμνιεδάκη.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μετά τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης του συντονισμού μεταξύ του Ο.Α.Κ., του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του ΤΟΕΒ Οροπεδίου Λασιθίου, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση έκτακτων περιστατικών και την πρόληψη αντίστοιχων προβλημάτων στο μέλλον.

Από πλευράς Ο.Α.Κ. συμμετείχαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων, κ. Μανόλης Πενθερουδάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης, κ. Στράτος Μηλιδάκης, ο Προϊστάμενος της ΕΕΝ Αποσελέμη, κ. Στέλιος Γιαννακούδης και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΝ Αποσελέμη, κ. Γιώργος Κωστάκης. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο κ. Μανόλης Στιβακτάκης Υπάλληλος του ΤΟΕΒ Οροπεδίου Λασιθίου και ο κ. Νίκος Τσαπανδούρας Υπάλληλος Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επισημάνθηκε η πρωτοφανής ένταση του καιρικού φαινομένου που έπληξε την περιοχή, ενώ έγινε αναφορά στο αίτημα κήρυξης του Οροπεδίου Λασιθίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συντονισμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και για την προστασία των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και των παραγωγών που επηρεάζονται από την κατάσταση στην περιοχή του Χώνου, σε συνάρτηση με τη λειτουργία του τοπικού θυροφράγματος αλλά και των λιμνοδεξαμενών της περιοχής.

Παράλληλα, τέθηκε ως βασική προτεραιότητα η ενίσχυση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων (Ο.Α.Κ., Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και ΤΟΕΒ Οροπεδίου Λασιθίου) μέσω της δημιουργίας «ομάδας ετοιμότητας», η οποία θα συμβάλει στην έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, στην αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και στον καλύτερο συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών που αφορούν την «πολιτική προστασία» της περιοχής, ώστε να υπάρχει αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα απέναντι σε ανάλογα ακραία φαινόμενα.

Δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Κ., κ. Θοδωρή Νίνου

«Η πρόσφατη θεομηνία στο Οροπέδιο Λασιθίου μάς υπενθυμίζει ότι στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας πρέπει να βρίσκονται οι άνθρωποι, η ασφάλειά τους και η προστασία της παραγωγικής δραστηριότητας που στηρίζει τον τόπο. Η ενίσχυση της προστασίας απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα απαιτεί τεκμηριωμένο σχεδιασμό, συνεχή ετοιμότητα και ουσιαστική συνεργασία. Απαιτεί επίσης προσεκτική αποτίμηση του πρόσφατου επεισοδίου, ώστε τα συμπεράσματα να μετατραπούν σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και βελτιώσεις.

Η συνεργασία του ΟΑΚ, του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και των συναρμόδιων φορέων χρειάζεται έναν οργανωμένο μηχανισμό ετοιμότητας: με σαφείς ρόλους, ορισμένα σημεία επικοινωνίας, έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών και συμφωνημένες διαδικασίες παρακολούθησης και κινητοποίησης. Η συγκρότηση μιας κοινής ομάδας μπορεί να υπηρετήσει αυτόν τον σκοπό, εφόσον συνοδεύεται από συγκεκριμένο σχέδιο ενεργειών.

Ο ΟΑΚ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, οφείλει να συμβάλλει με την τεχνική του γνώση, την παρακολούθηση και λειτουργία των υποδομών ευθύνης του και τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κοινός μας στόχος είναι η μείωση του κινδύνου και των συνεπειών μελλοντικών επεισοδίων. Αυτός ο στόχος απαιτεί συνέχεια, διαφάνεια και έλεγχο της εφαρμογής όσων συμφωνούμε, με σταθερή προτεραιότητα τους κατοίκους και τις ανάγκες του Οροπεδίου».

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Κ., κ. Άρη Παπαδογιάννη

«Η πρόσφατη θεομηνία στο Οροπέδιο Λασιθίου ανέδειξε με τον πλέον σαφή τρόπο την ανάγκη να περάσουμε στην οργανωμένη πρόληψη και την έγκαιρη προετοιμασία.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια, σταθερή συνεργασία και σαφή συντονισμό μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων. Σε αυτή την κατεύθυνση, αποφασίσαμε τη δημιουργία μιας ομάδας ετοιμότητας, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, ώστε να υπάρχει διαρκής επικοινωνία, καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων και δυνατότητα άμεσης κινητοποίησης όταν οι συνθήκες το απαιτούν.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την αντιπλημμυρική προστασία του Οροπεδίου, να συμβάλουμε στην προστασία των καλλιεργειών και της τοπικής παραγωγής και να διαμορφώσουμε ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Ο Ο.Α.Κ. θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς, αξιοποιώντας την τεχνική του εμπειρία και τις δυνατότητές του, με προτεραιότητα την προστασία της περιοχής και των ανθρώπων της».

Δήλωση του Δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γιώργου Αθανασάκη

«Συμφωνήσαμε με τον Ο.Α.Κ. ότι πρέπει να υπάρξει μία ομάδα από τον Ο.Α.Κ., το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου και τον ΤΟΕΒ Οροπέδιο Λασιθίου, που να συντονίζει και να καθοδηγεί ώστε να αποφεύγουμε φαινόμενα όπως αυτά της πρόσφατης θεομηνίας και να προστατεύεται ο τόπος μας όσο καλύτερα γίνεται. Συμφωνήθηκε να είμαστε σε επαφή και να προχωρήσουμε με τα σχέδια Πολιτικής Προστασίας τα οποία θα εγκριθούν ακολούθως, με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Δήλωση του Προέδρου του ΤΟΕΒ Οροπεδίου Λασιθίου, κ. Παναγιώτη Μπαμνιεδάκη

«Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, αποφασίσαμε να γίνει μία «ομάδα ετοιμότητας» που θα αντιμετωπίζει τα θέματα που παρουσιάζονται όταν υπάρχουν δύσκολα φαινόμενα στην περιοχή μας. Η συνεργασία όλων μας, είναι απαραίτητη και καθοριστική για την θωράκιση της περιοχής»