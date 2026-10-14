Τα επόμενα βήματα για τη θεσμική τακτοποίηση και αναβάθμιση των λιμένων Ελούντας, Πλάκας, Μιλάτου και Σισίου

Σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την πρωτοβουλία θεσμικής τακτοποίησης των λιμένων Ελούντας, Πλάκας, Μιλάτου και Σισίου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου προχωρά σε αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί, τα επόμενα βήματα και τα αναμενόμενα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω σχετικού εγγράφου που απέστειλε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης προς τους προέδρους των αντίστοιχων Δημοτικών Κοινοτήτων, υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμων εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών και των συμβουλίων τους.

Στο έγγραφο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός που προωθείται μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου (ΔΛΤΑΝ), με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων θεσμικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων, οι οποίες μέχρι σήμερα περιορίζουν τις δυνατότητες ουσιαστικών παρεμβάσεων στις συγκεκριμένες λιμενικές εγκαταστάσεις.

Τα λιμενικά αυτά έργα κατασκευάστηκαν πριν από δεκαετίες, με τις τότε προβλεπόμενες μελέτες και εγκρίσεις. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές εκκρεμότητες που αφορούν κυρίως τον καθορισμό της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, το καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης των λιμενικών χώρων, καθώς και την περιβαλλοντική αδειοδότηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών έχει διαμορφωθεί συγκεκριμένος σχεδιασμός, ο οποίος περιλαμβάνει δύο βασικά στάδια:

1. Θεσμοθέτηση Χερσαίων Ζωνών Λιμένα

Ήδη έχουν ξεκινήσει, με τη συνδρομή εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων, οι απαραίτητες αποτυπώσεις, οι βυθομετρήσεις και η συγκέντρωση στοιχείων που τεκμηριώνουν τη διαχρονική λιμενική δραστηριότητα στις συγκεκριμένες περιοχές.

Στόχος είναι το επόμενο διάστημα να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες οι σχετικοί φάκελοι εξομοίωσης, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία θεσμικής τακτοποίησης των λιμενικών χώρων.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι αντίστοιχοι χώροι, οι οποίοι σήμερα παραμένουν κατά βάση στην αρμοδιότητα της Κτηματικής Υπηρεσίας, να υπαχθούν στο προβλεπόμενο καθεστώς λιμενικής διοίκησης και διαχείρισης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμβολή των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος καλεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, τους κατοίκους, τους αλιείς και τους επαγγελματίες να συνδράμουν στη συγκέντρωση παλαιών φωτογραφιών και άλλων τεκμηρίων που αποδεικνύουν τη λιμενική δραστηριότητα κατά το παρελθόν, προσδιορίζοντας, όπου είναι δυνατόν, τις σημερινές θέσεις στις οποίες αναφέρονται.

Το υλικό αυτό μπορεί να παραδίδεται στον Δήμο Αγίου Νικολάου ή στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ώστε να αξιοποιηθεί για την πληρέστερη τεκμηρίωση των σχετικών φακέλων.

2. Περιβαλλοντική αδειοδότηση των λιμενικών έργων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξομοίωσης, προβλέπεται να δρομολογηθεί η εκπόνηση και υποβολή των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με στόχο την περιβαλλοντική τακτοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του 2027, καθώς προϋποθέτει τις προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Τι σημαίνει η τακτοποίηση για τις τοπικές κοινωνίες

Η θεσμική και περιβαλλοντική τακτοποίηση των λιμένων δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική διαδικασία, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου αρμοδιοτήτων και διαχείρισης, που θα επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικών παρεμβάσεων.

Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα έχει τη δυνατότητα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να προγραμματίζει έργα συντήρησης, βελτίωσης και ανάπλασης, να οργανώνει νόμιμα τις χρήσεις των λιμενικών χώρων και να αντιμετωπίζει χρονίζοντα ζητήματα που αφορούν υφιστάμενες κατασκευές, σκίαστρα και άλλες παρεμβάσεις στα παραλιακά μέτωπα.

Πρόκειται για μια προσπάθεια που αποσκοπεί στην άρση εκκρεμοτήτων πολλών δεκαετιών και στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ουσιαστική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, προς όφελος των κατοίκων, των αλιέων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών.

Στόχος του Δήμου Αγίου Νικολάου είναι η διαμόρφωση λιμένων νόμιμα οργανωμένων, ασφαλών, λειτουργικών και καλαίσθητων, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παραλιακών οικισμών.