Η Ζωή Σγουρού, ο Λεωνίδας Σκουλικάρης και η μικρή Λωραίνη!

Η ιστορία τους έχει τόσο ενδιαφέρον! Μοιάζει με αυτές που βλέπεις στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη για ανθρώπους που επέστρεψαν στον τόπο τους και επέλεξαν να ζήσουν σ’ ένα μέρος μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της μεγαλούπολης, συνεχίζοντας, παρ’ όλα αυτά, να διαγράφουν από διαφορετική βάση μια ενδιαφέρουσα πορεία.

Με τη δική τους να ξετυλίγεται στη μαγευτική Κρήτη, η Ζωή Σγουρού και ο σύζυγός της, Λεωνίδας Σκουλικάρης, έχουν αποφασίσει και μένουν μόνιμα στο νησί, σ’ ένα σπίτι απλά παραμυθένιο!

Η Ζωή, σκηνοθέτης και παραγωγός (μόλις ολοκλήρωσε και τη διεύθυνση Παραγωγής στην εκπληκτική σειρά «Καρτ Ποστάλ», που προβάλλεται στην ΕΡΤ1), ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιστορία Κινηματογράφου στο Λονδίνο και έπειτα μελέτησε εις βάθος την έβδομη τέχνη σ’ ένα αμερικανικό κολέγιο, όπου και γνώρισε τον Κώστα Κουτσομύτη: «Με έβαλε στη δουλειά και για χρόνια εργαζόμουν ως βοηθός σκηνοθέτη. Το 2009, επισκέφθηκα τον τόπο καταγωγής μου, την Κρήτη, και λίγο καιρό αργότερα αποφάσισα να ζήσω εδώ. Μετά το τηλεοπτικό σίριαλ “Το Νησί”, άνοιξα τη δική μου εταιρία παραγωγής. Έχω σκηνοθετήσει μικρού μήκους ταινίες και κάνω παραγωγή σε κινηματογραφικά έργα, σίριαλ και διαφημιστικά projects». Για κάποιο χρονικό διάστημα ζούσε και στο Λος Άντζελες. Εκεί, όπως μας διηγείται, για πολλά βράδια ονειρευόταν το νησί της. Κάθε πρωί που ξυπνούσε, ένιωθε ότι κάτι της έλειπε όσο βρισκόταν εκεί, γι’ αυτό και ξαφνικά πήρε το αεροπλάνο και επέστρεψε στην Ελλάδα. Μια μέρα μετά ήταν στην Κρήτη, είχε φτάσει στον προορισμό της και δεν ξανάφυγε ποτέ!

Ο σύζυγός της, Λεωνίδας Σκουλικάρης, μεγάλωσε στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και στράφηκε από νωρίς στην επισκευή και τη συντήρηση σκαφών. Λόγω της ιδιαίτερης αισθητικής και του ταλέντου του, αφιερώθηκε στις κατασκευές, ενώ το τελευταίο διάστημα ασχολείται και με τη σκηνογραφία. Ο ίδιος βρίσκεται πίσω από την υλοποίηση του σπιτιού, όπου τώρα ζει και το απολαμβάνει όλη η οικογένεια. «Ήταν πάντα αρκετά εύκολο για μένα αυτό που έχω στο μυαλό μου να το κάνω πραγματικότητα με τα χέρια μου. Μελέτησα και πέρασα ώρες μέσα στον χώρο, μέχρι να οδηγηθώ στην απόφαση να δουλέψω με σίδερο, ξύλο και γυαλί, ώστε να δημιουργήσω το ιδανικό σπίτι για εμάς. Με βιομηχανική προσέγγιση και ανακύκλωση υλικών, προχώρησα στην κατασκευή του. Μετά σχεδόν τέσσερα χρόνια που ζούμε σε αυτό, μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι το καταφύγιό μας μπορεί να είναι μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και ένα ανοιχτό πεδίο για να δημιουργείς συνέχεια κάτι νέο σε αυτό», αποκαλύπτει.

Εκεί που τώρα βρίσκεται η κατοικία τους ήταν το αγροτόσπιτο της οικογένειάς του. Μέσα σ’ έναν καταπράσινο ελαιώνα και δίπλα σ’ ένα πευκόδασος, νιώθουν κάθε μέρα «ένα» με τη φύση που τους αγκαλιάζει. Η επαφή του σπιτιού με το περιβάλλον, η κοντινή απόστασή του από τη θάλασσα και η ηρεμία που προσφέρει, είναι τα στοιχεία που τους οδήγησαν στην απόφαση να μείνουν εκεί. Για τη Ζωή, «σπίτι» σημαίνει αγκαλιές, ζεστασιά, γέλια και παρέες, συγκέντρωση, ξεκούραση και όμορφες αναμνήσεις, τις οποίες δημιουργούν όλοι μαζί μέσα σε αυτό: «Θυμάμαι τις πρώτες μας παρέες στον κήπο, τα γκρεμίσματα και τα μαστορέματα -πάντα συνοδευόμενα από φαγητό και μουσική-, την κάθε ανυπόμονη επίσκεψή μας εδώ στη διάρκεια της δημιουργίας του, μέχρι τη μέρα της μετακόμισής μας και την εικόνα της κόρης μας να ανεβαίνει τη σκάλα, για να δει για πρώτη φορά το δωμάτιό της».

Κλείνοντας την κουβέντα μας, κάνω την ερώτηση αυθόρμητα αν σκέφτηκαν ποτέ να φύγουν από την Κρήτη για κάποια μεγαλύτερη πόλη. «Ίσως για μικρά διαστήματα, στο πλαίσιο μιας δουλειάς. Το σπίτι μας, όμως, είναι εδώ», μου λέει κατηγορηματικά η Ζωή. «Και η ζωή στην Κρήτη πώς είναι;» ρωτώ τον Λεωνίδα. «Είναι οι συνδυασμοί της: το βουνό και η θάλασσα, ο ντόπιος και ο ξένος, η χειμωνιάτικη μοναξιά και η καλοκαιρινή διεθνής πολυκοσμία, η φιλοξενία, η έλλειψη φόβου, η ανοιχτή καρδιά, η αγάπη για την παράδοση και ο σεβασμός σε αυτό που φέρει ο επισκέπτης… όλα τα συναισθήματα που γίνονται τραγούδι στον σκοπό της λύρας», μου απαντά χαρακτηριστικά.

All about Zoe… through 8+1 questions

1. Τι ήταν αυτό που σε προσέλκυσε αρχικά στην ενασχόλησή σου με τη σκηνοθεσία και την παραγωγή και τι αποκομίζεις από αυτήν με την πάροδο των ετών;

Βλέπω ταινίες από μικρή. Αυτή ήταν η διασκέδαση της μητέρας μου και έγινε και δίκη μου. Το σινεμά.. Μεταξύ άλλων αποκομίζω την χαρά και την ικανοποίηση της πραγματοποίησης του εφηβικού μου ονείρου να γίνω μέρος αυτού του κόσμου.

2. Ποιο θα μπορούσες να πεις ότι είναι το ιδιαίτερο στοιχείο που έχει το επάγγελμά σου;

Βυθίζεσαι σε έναν κόσμο είτε είναι δικός σου είτε ενός άλλου δημιουργού και αυτό με ένα μαγικό τρόπο βοηθά τουλάχιστον εμένα να φτάσω κοντά στην δίκη μου αλήθεια.

3. Ποιες αποφάσεις, συγκυρίες και όνειρα καθόρισαν την πορεία σου;

Η ζωή μας είναι γεμάτη διαδρομές, δοκιμασίες και συχνά μικρές ή μεγάλες αποφάσεις που μας οδηγούν πάντα ακριβώς εκεί που πρέπει να βρισκόμαστε. Ανήκω στους τυχερούς που βρήκαν γρήγορα τον προορισμό τους.

4. Σχέδια για το μέλλον;

Θέλω να μπορώ να σκηνοθετώ. Δουλεύω την ιδέα μιας μεγάλου μήκους ταινίας το τελευταίο διάστημα καθώς και την ιδέα μιας μίνι σειράς.

5. Ποια πράγματα ή ανθρώπους δεν αντέχεις;

Πιστεύω στην κατανόηση και την αποδοχή. Μπορώ να αντέξω τα πάντα. Με κουράζουν μόνο οι άνθρωποι με αισθήματα ανωτερότητας.

6. Τι είναι για εσένα ευτυχία;

Η ανεμπόδιστη αφιέρωση σε αυτούς και αυτά που αγαπάς.

7. Ποιες είναι οι 3 τοπ απολαύσεις σου;

Οι ώρες που παίρνω με την Λωραίνη. Τα ταξίδια που κάνουμε οι τρεις μας. Οι ταινίες.

8. Η έμπνευσή σου;

Έμπνευση είναι η ζωή. Αυτή η ατελείωτη κίνηση προς τα μπρος. Το να μπορείς να παρατηρείς είναι αρκετό.

9. Ποιο είναι το mantra σου για να αντιμετωπίσεις μια δύσκολη μέρα;

Όλα είναι μέρος της διαδρομής μας. Μπες στην ροή, επέτρεψε στον εαυτό σου να αισθανθεί και να κατανοήσει και όλα θα γίνουν καλύτερα.

Zoe’s favorites

FASHION DESIGNER: Alexander McQueen

ARCHITECT: Pierre Koenig

INTERIOR DESIGNER: Arthur Elrod

ARTIST: David Lynch, για όλα όσα κάνει και για πάντα!

PERFUME: Βρίσκω παράξενο να μένεις πιστός σ’ ένα άρωμα. Η αγαπημένη μου μυρωδιά, πάντως, είναι αυτή της ανθισμένης πασχαλιάς.

ACCESSORIES: Γυαλιά ηλίου. Πάντα! Ποτέ χωρίς.

BOOK: Δε θα μπορούσα να ξεχωρίσω ένα. Λατρεύω, όμως, και συλλέγω παιδικά βιβλία.

DETAILS FROM YOUR HOME: Οι φωτεινές γωνίες που δημιουργεί ο ήλιος, όταν μπαίνει απ’ τα παράθυρα το πρωί.

COLOR: Όλα, διότι συμπληρώνουν το «όλον».

GADGET: Φορητό ηχείο

RESTAURANT: Σε κάθε μέρος και ένα άλλο. Δε θα ξεχάσω, όμως, ποτέ, στις αρχές κάθε μήνα, που είχα λίγα χρήματα στα φοιτητικά μου χρόνια στο Λονδίνο, με τι χαρά πήγαινα στο Wagamama να φάω Yaki Udon.

HOTEL: Ένα που θα έχει παράθυρο δίπλα σε τζάκι και έξω θα είναι όλα κατάλευκα από το χιόνι.