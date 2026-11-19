Με μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών και επίκεντρο την κρητική γαστρονομία, την παράδοση και την αυθεντική φιλοξενία, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2026 που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η φετινή παρουσία την οποία συντόνισε εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης, είχε ως βασικό στόχο να αναδείξει το Δήμο Ηρακλείου ως ένα προορισμό που δεν περιορίζεται στη θερινή τουριστική περίοδο, αλλά προσφέρει μοναδικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ξεχωριστή θέση φέτος κατείχε η βιωματική γαστρονομική εκδήλωση «LOVE HER | Καζανεύουμε Κρήτη, κερνάμε Ηράκλειο!» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στον υπαίθριο χώρο μπροστά από το Περίπτερο 15. Το παραδοσιακό ρακοκάζανο, το αντικριστό, οι κρητικές γεύσεις, η μουσική και ο χορός δημιούργησαν μια γιορτινή ατμόσφαιρα, μεταφέροντας στην καρδιά της Θεσσαλονίκης εικόνες, αρώματα και εμπειρίες από το Ηράκλειο και την Κρήτη.

Παράλληλα, μέσα από την παρουσία του στο Περίπτερο 15 και την τουριστική ταυτότητα LOVE HER, ο Δήμος Ηρακλείου παρουσίασε τις δυνατότητες της πόλης για τουρισμό καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, με έμφαση στις πολιτιστικές διαδρομές, τις γαστρονομικές εμπειρίες, τον τουρισμό πόλης (city break) και τις αυθεντικές δραστηριότητες που συνδέουν τον επισκέπτη με την τοπική ζωή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Διεθνή αναγνώριση του Ηρακλείου ως Πόλης Γαστρονομίας της UNESCO η οποία ενισχύει την ταυτότητα και την εξωστρέφεια του προορισμού.

Το Περίπτερο 15 επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου και η πρώην Πρόεδρος του ΕΟΤ και πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού Άντζελα Γκερέκου.

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης, δήλωσε σχετικά: «Το Ηράκλειο δεν είναι ένας προορισμός για μία εποχή. Είναι ένας προορισμός για κάθε εποχή, για όλες τις αισθήσεις, για 365 ημέρες το χρόνο. Είναι ένας τόπος με πλούσια ιστορία, ζωντανές παραδόσεις και αυθεντική φιλοξενία. Αυτή την ξεχωριστή ταυτότητα θελήσαμε να μεταφέρουμε στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας στους επισκέπτες της PHILOXENIA 2026 την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις γεύσεις, τα έθιμα και τον πολιτισμό μας. Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου και το θερμό ενδιαφέρον για τις δράσεις μας αποτελούν ιδιαίτερη ικανοποίηση και μας δίνουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους επαγγελματίες της γαστρονομίας, τους παραγωγούς, τους καλλιτέχνες, τις επιχειρήσεις και τους συνεργάτες που συνέβαλαν με την παρουσία και τη δημιουργικότητα τους στην επιτυχημένη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στη φετινή διοργάνωση».