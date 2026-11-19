Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 η πρώτη εκπαιδευτική ενημέρωση πολιτών της φετινής περιόδου στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και στη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED). Η δράση συνεχίζεται δυναμικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Δήμο Αγίου Νικολάου επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της δημοτικής αρχής για την ουσιαστική θωράκιση της τοπικής κοινωνίας.

Η συνέχιση των εκπαιδευτικών αυτών σεμιναρίων αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης για τον Δήμο. Σε επείγοντα περιστατικά, τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά και η άμεση παρέμβαση ενός εκπαιδευμένου πολίτη μπορεί να αποβεί σωτήρια μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθεί η ετοιμότητα της τοπικής κοινωνίας ώστε ολοένα και περισσότεροι δημότες να αποκτούν την αυτοπεποίθηση και τις πρακτικές δεξιότητες να διαχειριστούν κρίσιμες καταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν πρακτικά σε κρίσιμες δεξιότητες, όπως η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), η ασφαλής χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), η τοποθέτηση θύματος σε θέση ανάνηψης καθώς και η αντιμετώπιση πνιγμονής από ξένο σώμα.

Τον επιστημονικό και εκπαιδευτικό συντονισμό της δράσης για τους ενήλικες έχει ο Ορθοπαιδικός κ. Ιωάννης Ρουκουνάκης, MD, Διευθυντής Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), ενώ το παιδιατρικό σκέλος συντονίζει η Παιδίατρος – Εντατικολόγος κ.Έφη Ταβλαδάκη, Διευθύντρια ΕΣΥ και Διευθύντρια Εκπαίδευσης Κρήτης του διεθνούς προγράμματος APLS (Advanced Pediatric Life Support).

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους επικεφαλής εκπαιδευτές κ. Ιωάννη Ρουκουνάκη και κα Έφη Ταβλαδάκη, στην Ομάδα Διάσωσης Κρήτης και συγκεκριμένα στον εκπαιδευτή Δημήτριο Κουλουγουσίδη, καθώς και στην εκπαιδεύτρια νοσηλεύτρια του Γ.Ν.Α.Ν. Αθανασία Δραγατσίκη.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους εθελοντές ιατρούς Κώστα Καλαρχάκη, Ελευθερία Καψάλη, Γιάννη Τσαμάνδουρα και Θέλξη Λεμπιδάκη, καθώς και στο μέλος της Ομάδας Διάσωσης Κρήτης Χρήστο Ελένη, για την πολύτιμη συμβολή τους στην πρακτική καθοδήγηση των συμμετεχόντων.

Η επόμενη εκπαίδευση πολιτών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026 δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους δημότες να αποκτήσουν γνώσεις που σώζουν ζωές.