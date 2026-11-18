Κοινή παρέμβαση προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πραγματοποιούν οι Ενώσεις Στρατιωτικών των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, ζητώντας την εξέταση δυνατότητας πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η πρωτοβουλία αποτυπώνεται σε έγγραφο με ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 2026, το οποίο δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Βασικός άξονας της πρότασης είναι η αξιοποίηση ενδεχόμενων αδιάθετων πιστώσεων του φετινού προϋπολογισμού για τη χορήγηση επιπλέον ημερών εκτός έδρας.

Κοινή στάση από Χανιά έως Λασίθι

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν οι Ενώσεις Στρατιωτικών Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Η παρέμβαση απευθύνεται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών και, μέσω αυτής, προς τους αρμόδιους φορείς.

Οι τέσσερις Ενώσεις επιδιώκουν να αναδείξουν από κοινού τις οικονομικές και υπηρεσιακές ανάγκες των στελεχών που υπηρετούν στην Κρήτη.

Τι ακριβώς ζητούν

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής, οι εκπρόσωποι των στρατιωτικών ζητούν να εξεταστεί εάν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2026.

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ποσά και το επιτρέπει το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο, προτείνουν την αξιοποίησή τους για πρόσθετες ημέρες εκτός έδρας.

Η συγκεκριμένη μορφή ενίσχυσης συνδέεται με τις υπηρεσιακές μετακινήσεις και τις σχετικές αποζημιώσεις.

Δεν αποτελεί αίτημα για οριζόντια μισθολογική αύξηση με τη συνήθη έννοια.

Οι αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις που αντιμετωπίζει το στρατιωτικό προσωπικό.

Οι συνεχείς ασκήσεις, οι επιφυλακές, οι υπηρεσιακές μετακινήσεις και οι πρόσθετες υποχρεώσεις αποτελούν μέρος της καθημερινότητας των στελεχών.

Οι Ενώσεις υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της οικονομικής μέριμνας.

Το κόστος ζωής και η νησιωτικότητα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αυξημένο κόστος διαβίωσης και στις στεγαστικές ανάγκες.

Η Κρήτη παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες ως προς τη διαθεσιμότητα κατοικίας και το κόστος ενοικίασης σε αρκετές περιοχές.

Για στρατιωτικούς που μετατίθενται στο νησί, η εξεύρεση κατοικίας μπορεί να αποτελεί σημαντική οικογενειακή δαπάνη.

Οι Ενώσεις συνδέουν το αίτημά τους με την ανάγκη έμπρακτης αναγνώρισης της προσφοράς των στελεχών.

Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια;

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αδιάθετα ποσά που έχουν εγκριθεί για τη χρηματοδότηση του αιτήματος.

Η πρόταση προϋποθέτει προηγούμενο έλεγχο των διαθέσιμων πιστώσεων και εξέταση των νόμιμων διαδικασιών.

Επομένως, δεν πρόκειται για ήδη αποφασισμένη παροχή ή για βέβαιη καταβολή χρημάτων.

Το επόμενο στάδιο

Το αίτημα αναμένεται να αξιολογηθεί από τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.

Η κοινή στάση των τεσσάρων Ενώσεων αναδεικνύει την πρόθεση συντονισμένης διεκδίκησης ζητημάτων που αφορούν το στρατιωτικό προσωπικό της Κρήτης.

Το ουσιαστικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την απάντηση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού.