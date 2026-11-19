Στο «Greek Luxury Tourism Roadshow» στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μανχάταν και το Λονγκ Άιλαντ, αντίστοιχα, εντασσόμενες στη στρατηγική της Περιφέρειας για την ενίσχυση της παρουσίας του νησιού στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αμερικανική τουριστική αγορά.

Η αγορά των Η.Π.Α. χαρακτηρίζεται από την υψηλότερη μέση δαπάνη ανά ταξίδι και σαφή προτίμηση σε πολυήμερα ταξίδια ποιότητας, στοιχείο που την καθιστά κομβικής σημασίας για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου Tο καλοκαίρι του 2026 το διευρυμένο δίκτυο απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Η.Π.Α. και Αθήνας —με περίπου 105 εβδομαδιαίες πτήσεις και νέα δρομολόγια, όπως η σύνδεση Αθήνα – Ντάλας της American Airlines— κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Οι επισκέπτες από τις Η.Π.Α. αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες που συνδυάζουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τον βιώσιμο και εναλλακτικό τουρισμό, καθώς και υψηλού επιπέδου υποδομές φιλοξενίας.

Tα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποίησαν διαδοχικές επιχειρηματικές B2B συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες, επαγγελματίες του κλάδου και δημοσιογράφους. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε η προβολή του φυσικού, πολιτιστικού και γαστρονομικού πλούτου του νησιού, οι σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας και οι επιλογές θεματικών εμπειριών. Στο πλαίσιο των δύο εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος, της ποικιλομορφίας και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κρήτης από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ. Κυριάκο Κώτσογλου, που δήλωσε: σχετικά: «Η σαιζόν του 2026 ολοκληρώνεται με ένα ακόμα ρεκόρ διεθνών και εσωτερικών αφίξεων, ωστόσο απαιτεί καλύτερη ανάγνωση και προσοχή, ούτε απαισιοδοξία, ούτε υπέρ αισιοδοξία.

Προσοχή, στρατηγική, χρηματοδότηση και ενέργειες προς τη σωστή κατεύθυνση. Μια από αυτές τις ενέργειες ήταν και το διπλό εξαιρετικά επιτυχημένο workshop σε Manhattan και Long Island και αξίζει να αναφερθούμε λίγο παραπάνω σε αυτά. Οι πτήσεις εσωτερικού, είχαν και αυτές αύξηση, σε ένα ποσοστό κοντά στο 5% κοντά στο 1.600.000. Οι αφίξεις αυτές, εμπεριέχουν μέσα τους και τις αφίξεις από τους μακρινούς, long haul, προορισμούς, από τις άλλες ηπείρους και τις ΗΠΑ φυσικά.

Οι πτήσεις εσωτερικού, τα τελευταία χρόνια είχαν πολύ μεγάλες αυξήσεις και ειδικά τις σαιζόν 2024 και 2025 κατέγραψαν ποσοστά ανόδου κοντά στο 38% ανά έτος. Η σοβαρή αυτή μείωση της τάσης αύξησης των αφίξεων από μακρινές περιοχές είναι πολυπαραμετρική. Από τη μια πλευρά ο πληθωρισμός πλήττει και αυτές τις περιοχές με αποτέλεσμα να προτιμώνται πιο κοντινές μετακινήσεις και από την άλλη, ο πόλεμος στον Αραβικό Κόλπο και το Ιράν, είχε άλλη οπτική και επίδραση στους Ευρωπαίους και πολύ μεγαλύτερη και αρνητική στους επισκέπτες από μακρινούς προορισμούς.

Όλα τα παραπάνω, σμιλεύουν και καταδεικνύουν την πολιτική προβολής μας η οποία πρέπει να επικεντρωθεί στην Ευρώπη, όπου οι κοντινοί προορισμοί θα συνεχίσουν να επιλέγονται, και να επενδύσει στους μακρινούς οι οποίοι αναμένεται να “επιστρέψουν” με ένα ριμπάουντ της τάξης του +11% μέσα στο 2027. Αυτός ο διπλός πυλώνας προβολής θα έχει όχι μόνο στοχεύσει σωστά στο να διατηρηθεί ψηλά η Διάσημη Κρήτη, αλλά να εισέλθει και αριθμός επισκεπτών που θα εισφέρει και πολύ μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη και άλλα ποσά διακοπών βοηθώντας την δοκιμαζόμενη, Ανθεκτική Κρήτη, παντού!!».

Στην εκδήλωση στο Μανχάταν παρευρέθησαν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Ιφιγένεια Καναρά, ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΕΟΤ Η.Π.Α. Κωνσταντίνος Χαροκόπος και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Ιωάννης Πλεξουσάκης.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν επίσης η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου Ελένη Βουγιουκαλάκη και το στέλεχος του Τμήματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Αλεξάνδρα Γλυκάκη.