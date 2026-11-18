Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η εφαρμογή της νέας ενδονοσοκομειακής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με εκπροσώπους των υγειονομικών στην Κρήτη να προειδοποιούν για σημαντική αύξηση του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση καθημερινών ιατρικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με το σημερινό ρεπορτάζ της Νέας Κρήτης, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, ορισμένες καταχωρίσεις που προηγουμένως μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέσα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα φέρονται πλέον να απαιτούν έως και οκτώ λεπτά.

Η εξέλιξη δημιουργεί προβληματισμό για τις συνέπειες στην καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων, ιδιαίτερα σε τμήματα που αντιμετωπίζουν αυξημένο φόρτο εργασίας.

Τι αλλάζει στη διαδικασία

Η νέα ηλεκτρονική συνταγογράφηση προβλέπει περισσότερο αναλυτική καταχώριση στοιχείων για τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε νοσηλευόμενους ασθενείς.

Μεταξύ των υποχρεώσεων περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική σύνδεση κάθε φαρμάκου με συγκεκριμένη διάγνωση και χρονική διάρκεια χορήγησης.

Σκοπός των ψηφιακών διαδικασιών είναι η καλύτερη ιχνηλασιμότητα, η παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής και η οργάνωση των σχετικών πληροφοριών.

Ωστόσο, οι υγειονομικοί υποστηρίζουν ότι ο τρόπος εφαρμογής δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην καθημερινή κλινική πράξη.

Από τα 30 δευτερόλεπτα στα οκτώ λεπτά

Η αναφορά στον χρόνο συνταγογράφησης αποτελεί εκτίμηση και εμπειρία που μεταφέρουν επαγγελματίες υγείας.

Δεν πρόκειται για δημοσιευμένη πανελλαδική μέτρηση όλων των νοσοκομείων ή όλων των συνταγών.

Παρά ταύτα, η συγκεκριμένη καταγγελία αναδεικνύει ένα πρακτικό ζήτημα: όταν η συνταγογράφηση απαιτεί πολλαπλά βήματα, ο χρόνος που αφιερώνεται στην οθόνη μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Σε μια κλινική με πολλούς νοσηλευόμενους ασθενείς, η επιβάρυνση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αισθητή.

Η περίπτωση της Κρήτης και το σύστημα «ΠΑΝΑΚΕΙΑ»

Τα νοσοκομεία της Κρήτης χρησιμοποιούν ήδη το πληροφοριακό σύστημα «ΠΑΝΑΚΕΙΑ».

Η ύπαρξη αυτού του συστήματος επέτρεψε την ενσωμάτωση της νέας διαδικασίας σε υφιστάμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η μετάβαση στο νησί πραγματοποιήθηκε με ηπιότερο τρόπο συγκριτικά με άλλες περιοχές της χώρας.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί οι δυσκολίες.

Τι αναφέρει ο Δημήτρης Φλυτζανής

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Δημήτρης Φλυτζανής, επισημαίνει ότι η νέα διαδικασία απαιτεί περισσότερο χρόνο από τους γιατρούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει αυξηθεί ο φόρτος των νοσοκομειακών φαρμακείων, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν τις ηλεκτρονικές συνταγές με τα νέα δεδομένα.

Οι παρατηρήσεις αυτές προέρχονται από την πλευρά των εργαζομένων και αναδεικνύουν τις δυσκολίες που καταγράφουν στην πράξη.

Το πρόβλημα με τη διάρκεια της νοσηλείας

Ιδιαίτερος προβληματισμός υπάρχει για την υποχρέωση καταχώρισης συγκεκριμένης διάρκειας φαρμακευτικής αγωγής.

Στην κλινική πράξη, η διάρκεια νοσηλείας ενός ασθενούς μπορεί να μην είναι γνωστή από την πρώτη ημέρα.

Η αγωγή ενδέχεται να τροποποιείται ανάλογα με την ανταπόκριση του ασθενούς, τις εξετάσεις και την εξέλιξη της κατάστασής του.

Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών υποστηρίζουν ότι το σύστημα πρέπει να διαθέτει επαρκή ευελιξία για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων.

Οι επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση

Ο χρόνος των γιατρών αποτελεί κρίσιμο πόρο, ιδιαίτερα σε νοσοκομεία με περιορισμένη στελέχωση.

Η αύξηση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης ενδέχεται να περιορίζει τον χρόνο που μπορεί να διατεθεί για άμεση επικοινωνία και εξέταση των ασθενών.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση μπορεί να προσφέρει οφέλη στην ασφάλεια και στην παρακολούθηση της αγωγής, εφόσον είναι κατάλληλα σχεδιασμένη.

Το ζητούμενο είναι η ισορροπία μεταξύ της τεκμηρίωσης και της λειτουργικότητας.

Αναγκαία η αξιολόγηση του συστήματος

Οι αντιδράσεις αναδεικνύουν την ανάγκη αξιολόγησης των πραγματικών χρόνων χρήσης, των τεχνικών δυσκολιών και της επίδρασης στην καθημερινή λειτουργία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη συνολική μελέτη που να επιβεβαιώνει ότι κάθε συνταγογράφηση απαιτεί οκτώ λεπτά.

Η καταγραφή της εμπειρίας των υγειονομικών και η αντιμετώπιση των λειτουργικών προβλημάτων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του μέτρου.