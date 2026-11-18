Ένα σοβαρό περιστατικό απόπειρας εισαγωγής απαγορευμένου αντικειμένου καταγράφηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Χανίων, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος προσέγγισε τις εγκαταστάσεις και έριξε αντικείμενο στον προαύλιο χώρο.

Το γεγονός σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026 και επιβεβαιώθηκε επίσημα σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι, από το οποίο φέρεται να έλειπαν επιμέρους εξαρτήματα.

Ο εντοπισμός του drone

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, εξωτερικός φρουρός που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού αντιλήφθηκε την προσέγγιση του drone στις εγκαταστάσεις.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος προχώρησε σε ρίψη αντικειμένου εντός του προαυλίου.

Η αντίδραση του προσωπικού της Εξωτερικής Φρουράς ήταν άμεση.

Ενεργοποιήθηκε το ειδικό σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, γνωστό ως anti-drone.

Η εξουδετέρωση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους

Η ενεργοποίηση του συστήματος είχε ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του drone.

Το αεροσκάφος έπεσε σε παρακείμενο αγροτεμάχιο, εκτός του χώρου των φυλακών.

Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε έρευνα σχετικά με το αντικείμενο που είχε ήδη απορριφθεί στο προαύλιο.

Τι έδειξαν οι κάμερες

Από την εξέταση του συστήματος επιτήρησης διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο που έριξε το drone περισυνελέγη από αλλοδαπό κρατούμενο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στο κελί του συγκεκριμένου κρατουμένου και σε κοινόχρηστους χώρους του σωφρονιστικού καταστήματος.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε ένα πιστόλι μέσα σε κάδο απορριμμάτων κοινόχρηστου χώρου.

Το όπλο κατασχέθηκε.

Το πιστόλι και τα εξαρτήματά του

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι από το πιστόλι φέρεται να έλειπαν ορισμένα εξαρτήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά τεχνικά στοιχεία για τον τύπο του όπλου ή για τη λειτουργική του κατάσταση.

Επομένως, δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με το αν ήταν άμεσα δυνατό να χρησιμοποιηθεί.

Αντίστοιχα, δεν έχει επιβεβαιωθεί δημόσια ο τελικός αποδέκτης του αντικειμένου ή ο σκοπός για τον οποίο επιχειρήθηκε η εισαγωγή του.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Η έρευνα επεκτάθηκε και σε άλλους χώρους των φυλακών, με τη συνδρομή της Εξωτερικής Φρουράς.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του περιστατικού και τα πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν μπορεί να αποδοθεί συγκεκριμένη ποινική ευθύνη.

Το ζήτημα της ασφάλειας στις φυλακές

Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την παράνομη μεταφορά αντικειμένων αποτελεί πρόκληση για τα σωφρονιστικά καταστήματα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, παρόμοιες απόπειρες έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν.

Η σημερινή ανακοίνωση αναδεικνύει τη σημασία των συστημάτων επιτήρησης, της εξωτερικής φρούρησης και της δυνατότητας έγκαιρης αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών.

Τι μένει να διερευνηθεί

Η περισυλλογή του αντικειμένου από κρατούμενο και η ανεύρεση του όπλου αποτελούν στοιχεία που έχουν επιβεβαιωθεί από την επίσημη ανακοίνωση.

Αντίθετα, οι ισχυρισμοί σχετικά με συγκεκριμένο σχέδιο επίθεσης ή πιθανή χρήση του όπλου δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η περαιτέρω έρευνα θα καθορίσει τις επόμενες εξελίξεις.