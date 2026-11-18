Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 η ΔΟΥ Αγίου Νικολάου και η Κτηματική Υπηρεσία Νομού Λασιθίου.

Η αλλαγή συνδέεται με την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων στις ΔΟΥ Ανατολικής Κρήτης.

Η σχετική ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως οι πολίτες και οι επαγγελματίες που προγραμματίζουν συναλλαγές με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Πότε θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση

Η συνέλευση των εργαζομένων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 15:00.

Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, στη λεωφόρο Δημοκρατίας 10.

Κατά τη διάρκειά της, οι υπηρεσίες στις οποίες απασχολούνται ενεργά εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας.

Ποιες υπηρεσίες επηρεάζονται

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μέτρο αφορά:

Τη ΔΟΥ Αγίου Νικολάου.

Την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Λασιθίου.

Τη ΔΟΥ Ηρακλείου.

Την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Ηρακλείου.

Τη ΜΕΦΕΛ Ηρακλείου.

Η λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας σημαίνει ότι δεν αναμένεται να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες με την κανονική τους δυναμικότητα.

Οι πολίτες που σκοπεύουν να επισκεφθούν κάποια από τις παραπάνω υπηρεσίες καλό είναι να ενημερωθούν εκ των προτέρων για τη δυνατότητα εξυπηρέτησης.

Τι ισχύει για τις προθεσμίες

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανακοίνωση για τις υποχρεώσεις των πολιτών που λήγουν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, προβλέπεται παράταση για συγκεκριμένες προθεσμίες, εφόσον για τη διεκπεραίωση της υποχρέωσης απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στις υπηρεσίες που επηρεάζονται.

Η σχετική δυνατότητα συνδέεται με την υπουργική απόφαση 1026510/1658/370/Α0014/26.03.2002, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 524.

Δεν παρατείνονται αυτομάτως όλες οι υποχρεώσεις

Η προβλεπόμενη παράταση δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως γενική μεταφορά κάθε φορολογικής προθεσμίας.

Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες που δεν απαιτούν φυσική παρουσία μπορεί να διέπονται από διαφορετικούς κανόνες.

Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εξετάζουν το είδος της υποχρέωσής τους και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επαγγελματίες

Ιδιαίτερα οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί και οι επαγγελματίες που έχουν προγραμματισμένες υποθέσεις στις συγκεκριμένες υπηρεσίες χρειάζεται να λάβουν υπόψη τη διαφοροποίηση.

Η έγκαιρη επικοινωνία με την αρμόδια υπηρεσία μπορεί να αποτρέψει άσκοπες μετακινήσεις.

Για τους πολίτες του Αγίου Νικολάου και του Λασιθίου, η ανακοίνωση αποτελεί χρήσιμη πρακτική ενημέρωση πριν από την Παρασκευή.

Κανονικός προγραμματισμός μετά τη συνέλευση

Η ανακοίνωση αφορά συγκεκριμένα τη λειτουργία της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου.

Δεν έχει γνωστοποιηθεί απόφαση για ευρύτερη αναστολή λειτουργίας ή για αλλαγές πέρα από τη συγκεκριμένη ημέρα.